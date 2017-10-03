В результате взрыва на птицефабрике в Волгограде погиб человек







Сегодня на территории птицефабрики, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел взрыв. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в результате погиб человек - мужчина 1956 года рождения. В настоящее время подробности ЧП устанавливаются. По предварительным данным, взрыв прогремел в арендуемом боксе, где занимались резкой металла. На месте происшествия обнаружена военная техника. По одной из версий, взорваться мог кислородный баллон, по второй - боеприпас, который хотели распилить.

В региональном главке МВД информацию о взрыве подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следственные органы. По факту взрыва проводится доследственная проверка.









По предварительным данным СУ СКР по региону, владелец помещений бывшей птицефабрики увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. На территории бывшего предприятия располагалась целая стоянка танков, бронетранспортеров, пушек. Там же складировались старые боеприпасы. Всё это мужчина скупал по всей России, затем привозил в Волгоград, где пытался восстановить раритет. Помогал ему в этом 61-летний сварщик из Волжского. Сегодня во время таких работ произошел взрыв, в результате которого работник погиб. Следователи полагают, что причиной трагедии стала одна из опасных находок, вероятнее всего, снаряд времен войны. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



