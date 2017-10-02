Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 03.10.2017 09:34

В Волгоградской области бывший сотрудник "Росспиртпрома" осужден за торговлю фальсификатом

Бывший сотрудник ОАО "Росспиртпром" Евгений Штей и его супруга Лариса Штей признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Калачевский районный суд приговорил Евгения Штея к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а его супругу – к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Еще один фигурант уголовного дела Иван Спирин осужден за пособничество в совершении указанного преступления к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Судом установлено, что с мая по июль 2016 года в Калачевском районе указанные лица осуществили продажу более 600 бутылок ранее изъятой правоохранительными органами из гражданского оборота алкогольной продукции (коньяк, водка) на сумму порядка 280 тысяч рублей. Вину в инкриминируемом деянии подсудимые признали. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Покраска конструкций «Волгоград Арены» довела до органовУ «Генералов Волгограда» - новый генералПервый в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс готовится к открытиюНесостоявшихся новоселов ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде покормили обещаниямиРоссийские и белорусские реконструкторы «сразились» за Лысую гору в Волгограде
 
Актуальные интервью и комментарии

Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах

Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявления

В Волгограде Посол Румынии не увидел разницы между воинами-освободителями и воинами-захватчиками

Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала...

В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и,...

Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....

Общество 03.10.2017 12:32

После вмешательства прокуратуры устранены недостатки, допущенные при ремонте кровли одного из домов по улице Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда. Виновное должностное лицо регионального фонда капремонта привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.  Проверка деятельности УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" была проведена после обращения в прокуратуру местного жителя. Было установлено, что в результате некачественного ремонта кровли в квартире заявителя на потолке и стене появились пятна от влаги, произошло отслоение участка обоев. Однако комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не нашла недостатков и дефектов, что отразила в соответствующем...
Прочитана: 380 раз
Происшествия 03.10.2017 11:59

Сегодня утром на трассе "Волгоград-Сызрань" в Камышинском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 5 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке вблизи города Петров Вал. Известно, что среди пострадавших четверо женщин и один мужчина. Они обратились за медицинской помощью с рваными ранами, ушибами и переломами. По данным ГУ МВД России по региону, в результате данного ДТП были госпитализированы 3 человека - водитель одной из машин и две пассажирки. Авария произошла на 506 км трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги на перекресток не предоставил преимущество движения и совершил...
Прочитана: 796 раз
Общество 03.10.2017 11:43

Разрозненные попытки волонтерских организаций решить проблему бездомных животных в городе-герое гуманным способом, к сожалению, кардинально ситуацию с регулировкой численности собак и кошек не меняют. Не безграничны и возможности  благотворительной организации «Твори добро», волонтерам которой за три года работы удалось спасти сотни животных от верной гибели и найти им хозяев. Частных площадок, где после стерилизации кошек и собак пристраивают в семьи, не хватает. При этом действия органов власти, увы, сводятся лишь к финансированию мероприятий по отлову животных, которые, по сути, тут же уничтожаются. Поэтому у активистов благотворительной организации помощи бездомным животным «Твори добро» и возникла идея открыть специализированный центр,...
Прочитана: 3748 раз
Спорт 03.10.2017 10:40

Комиссия ФИФА не увидела рисков для срыва сроков сдачи стадиона "Волгоград Арена" Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению пришли представители ФИФА и оргкомитета «Россия - 2018», совершающие шестой визит в Волгоград в рамках инспекционного тура по российским городам – организаторам ЧМ, не принимавшим участия в Кубке Конфедераций. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», сегодня на площадке волгоградского стадиона директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился с журналистами впечатлениями от увиденного в городе. Общение с  местными...
Прочитана: 3446 раз
Спорт 03.10.2017 10:24

Четыре мощных прожектора, приближенных по спектру к дневному свету, заказаны для установки на футбольном поле стадиона «Пищевик». Дополнительное освещение позволит создать максимально комфортные условия для горожан независимо от времени суток. Оборудование для монтажа будет поставлено в течение недели, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В настоящее время футбольное поле освещают четыре прожектора, еще 12 светоточек установлено по периметру всего стадиона.  Установка дополнительных прожекторов позволит повысить уровень освещенности футбольного поля в два раза и использовать эту площадку для тренировок в любое время, подчеркнули в пресс-службе. Сегодня на «Пищевике» тренируются различные спортивные команды. В том числе ежедневно занимаются свыше 50...
Прочитана: 1089 раз
Общество 03.10.2017 09:42

Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о взыскании с АО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 2 млн 160 тыс рублей ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефтепродуктов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, суд также обязал компанию в течении 6 месяцев разработать проект рекультивации загрязненного нефтепродуктами участка площадью 750 кв. м, расположенного на юго-востоке от села Солодушино Николаевского района Волгоградской области, и после его разработки провести рекультивационные работы. Ранее такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области, а затем и апелляционная инстанция.  
Прочитана: 669 раз
Спорт 03.10.2017 08:52

Команда Академии "Ротор-2000" стала четвертой в финале кубка РФС Команда Академии "Ротор", которой в поддержке отказали руководители клубов "Ротор-Волгоград" и "Ротор-Волгоград-2", вошла в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Как сообщает ИА "Высота 102", воспитанники академии 2000 года рождения уверенно вышли из группы, а в четвертьфинале в сложнейшем матче сумели выбить из турнира его главного фаворита - подмосковный "Сатурн", одну из сильнейших команд страны по этому возрасту. В полуфинале волгоградцы с преимуществом играли против "Кубани", сумели открыть счет, но пропустили с сомнительного пенальти, а затем проиграли в серии послематчевых одиннадцатиметровых. На "бронзовый" финал у подопечных Альберта Гудимова уже не хватило...
Прочитана: 646 раз
Экономика 03.10.2017 08:17

Трем комитетам администрации Волгоградской области - ЖКХ, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и комитета сельского хозяйства - рекомендовано подготовить предложения по изменению расчета обоснования потребности в воде для обводнения тех населенных пунктов, в которых целью подачи воды является не только оказание коммунальных услуг по водоснабжению. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в КСП Волгоградской области после проведенной проверки. На обводнение населенных пунктов из бюджета области перечислены в 2015 году - 67 млн руб., в 2016 году – порядка 40 млн рублей, на 2017 год распределены субсидии областного бюджета в размере 28 млн рублей. Однако комитетом ЖКХ при...
Прочитана: 3286 раз
Расследования 03.10.2017 06:18

Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с УК «ВолгаКомСервис», по вине которой, было доказано в суде, житель города сломал руку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, 14 декабря волгоградец направлялся в СК «СОГАЗ», которая находится во дворе дома по улице Дегтярева за медицинским полисом. Двор не был посыпан песком, мужчина не дошел нескольких метров до офиса страховщиков, поскользнулся, упал и сломал правую руку. Пострадавший месяц ходил в гипсе, однако рука до сих пор так и не восстановилась. По решению суда управляющая компания, которая должна была содержать территорию дома в порядке, теперь выплатит волгоградцу 60 тысяч...
Прочитана: 1434 раз
Общество 02.10.2017 20:12

В Волгограде над СИЗО № 1 засияли купола Восстановление часовни и исторического облика фасада старейшего в Волгограде следственного изолятора на улице Голубинской практически завершено, сообщает ИА «Высота 102». Со стен СИЗО №1, которому в этом году исполнилось 135 лет, счистили старую краску – теперь корпуса бордовые, а обрамление зарешеченных окон выполнено в белом цвете. Кроме того, над крышей одного из зданий установлены купола с православными крестами. Выполнять задачу по возвращению первоначального облика заведения уголовно-исполнительной системы специалистам помогали архивные фотографии и сохранившийся макет Царицынского тюремного замка. В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области уточнили, что освящение и торжественное открытие часовни с участием духовенства, представителей общественных...
Прочитана: 7263 раз
Аналитика 02.10.2017 20:03

Смотрите сегодня в программе: волонтеры нашли способ сделать Волгоград городом гуманного отношения к бездомным животным, но нужна помощь власти и жителей. Собрание дольщиков ЖК «Адмиралтейский»: очередная группа обманутых участников долевого строительства заняла активную позицию. Погоня со стрельбой в Алексеевском районе Волгоградской области: отчаянно удиравший от патруля водитель удивил полицейских своей трезвостью. На Лысой горе в Волгограде ожила военная история: участники реконструкции воссоздали картину жестоких боев солдат Красной армии с фашистами.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
Прочитана: 19400 раз
Здравоохранение 02.10.2017 17:27

С января по август текущего года смертность младенцев в возрасте до 1 года в Волгоградской области уменьшилась по сравнению с этим же периодом 2016 года на 50 человек и составила 75 детей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Росстата, сообщает ИА «Высота 102».  На первом месте среди регионов ЮФО по числу смертности оказалась Ростовская область, где за 8 месяцев скончалось 195 малышей - на 32 ребенка меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку занимает Краснодарский край. Здесь погибло 176 детей младше года, а в 2016 году их было 246. Третье место в рейтинге занимает республика Крым, где зафиксирован 81 случай...
Прочитана: 2608 раз
Астрахань 02.10.2017 16:33

Астраханская губерния: 300 лет на службе России В рамках Каспийского медиафорума–2017, проходившего в Астрахани, состоялась презентация издательского гуманитарного проекта «Астраханская губерния. 300 лет на службе России». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В работе над изданием были задействованы 18 авторов – историки, литераторы, этнографы, культурологи, архивисты, дизайнеры, 22 фотографа и 21 художник. Впервые в издании представлены репродукции трёх старинных карт Каспийского моря, карты «Новое и точное изображение реки Волги, прежде Ра именуемой, составленной Адамом Олеарием» (около 1662 года), фотографии шаха Ирана Насир эд-Дина, рисунок «Воины российского этноса» (начало XIX века), реконструкция Летнего дворца Петра I, рисунки  Фёдора Соймонова из рукописи «Экстракт журналов мореплавания и описания  Каспийского моря, которое  происходило  в  1715, 16, 18, 19, 20, 1727  годах, а  притом ...
Прочитана: 1198 раз
Общество 02.10.2017 16:04

Никто из чиновников не пришел сегодня на собрание дольщиков жилищного комплекса «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» несостоявшиеся новоселы, накануне они разослали приглашения в органы власти, но все, включая руководство инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, приглашение проигнорировали.  Четыре 20-ти этажных дома на набережной Волги, в самом живописном месте района по ул. Фадеева, должны быть построены в декабре 2015 года компанией-застройщиком – ООО «Строй-Сити». Всего же возведено только две многоэтажки, но вселиться в них боле 500 семей не могут,...
Прочитана: 10133 раз
Общество 02.10.2017 15:44

В Волгограде появился километровый отрезок "набережной мечты" О завершении строительства участка Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Пугачевской до речного порта Волгограда заявили сегодня в администрации области, сообщает ИА «Высота 102». Ввод второго участка - от набережной им. 62-й Армии до улицы Химической запланирован на конец ноября. На территории возле строящегося стадиона «Волгоград Арена» уже почти готов километровый отрезок новой благоустроенной набережной. Эта территория разительно отличается от того, что привыкли видеть горожане и гости Волгограда на подходах к Волге. Журналисты местных СМИ, побывавшие на объекте, назвали готовый участок «набережной мечты». Сегодня же стало известно о грядущих поэтапных переменах в облике и...
Прочитана: 5264 раз


3 октября 12:32
В Волгограде сотрудника регионального фонда капремонта наказали за протекающую крышу Комментарии3
3 октября 11:59
В Волгоградской области в массовом ДТП на трассе пострадали 5 человек
3 октября 11:43
Защитники бездомных животных хотят открыть многофункциональный центр помощи питомцам в Волгограде Комментарии5Cмотреть видео
3 октября 10:40
Комиссия ФИФА не увидела рисков для срыва сроков сдачи стадиона "Волгоград Арена" Комментарии19Смотреть фотографии
3 октября 10:24
На стадионе «Пищевик» в Волгограде добавят света Комментарии18Cмотреть видео
3 октября 09:42
В Волгоградской области нефтяников оштрафовали за загрязнение сельхозугодий Комментарии5
3 октября 09:34
В Волгоградской области бывший сотрудник "Росспиртпрома" осужден за торговлю фальсификатом Комментарии5
3 октября 08:52
Команда Академии "Ротор-2000" стала четвертой в финале кубка РФС Комментарии13Смотреть фотографии
3 октября 08:17
КСП: Средства на обводнение населенных пунктов Волгоградской области "утекают" из бюджета впустую Комментарии24
3 октября 06:18
Волгоградец взыскал ущерб с управляющей компании за сломанную руку Комментарии12
2 октября 20:12
В Волгограде над СИЗО № 1 засияли купола Комментарии4Смотреть фотографии
2 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гуманное отношение к бездомным животным может стать нормойCмотреть видео
2 октября 17:27
Росстат зафиксировал снижение смертности младенцев в Волгоградской области Комментарии4
2 октября 16:33
Астраханская губерния: 300 лет на службе РоссииСмотреть фотографии
2 октября 16:04
Несостоявшихся новоселов ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде покормили обещаниями Комментарии13Cмотреть видео
2 октября 15:44
В Волгограде появился километровый отрезок "набережной мечты" Комментарии24Смотреть фотографии
2 октября 15:15
Покраска конструкций «Волгоград Арены» довела до органов Комментарии13Смотреть фотографии
2 октября 14:24
В Волгоградской области "заказными" маршрутками занялась прокуратура Комментарии19Смотреть фотографии
2 октября 14:03
Водитель из Суровикино бесследно исчез в Волгограде Комментарии3Смотреть фотографии
2 октября 13:30
Волгоградской области больше не угрожают природные пожары Комментарии12
Расследования
3 октября 09:34
В Волгоградской области бывший сотрудник "Росспиртпрома" осужден за торговлю фальсификатом Комментарии5
3 октября 06:18
Волгоградец взыскал ущерб с управляющей компании за сломанную руку Комментарии12
2 октября 11:23
В Волгоградской области замначальника колонии будут судить за эксплуатацию труда подчиненных Комментарии16
30 сентября 10:43
Жителю Урюпинска Волгоградской области дали 2 года за кражу бутылки водки
29 сентября 12:41
В Волгограде рецидивист предстанет перед судом за жестокое убийство приятеля Комментарии2
29 сентября 10:49
В Волгоградской области осудили браконьеров за убийство косули Комментарии13
28 сентября 14:32
В Волгоградской области задержаны все подозреваемые в изнасиловании гражданки КНР и убийстве ее мужа Комментарии9
28 сентября 11:53
В Волгоградской области заключенного ИК-24 лишили прав за пьяную езду на тюремной "ГАЗели" Комментарии1Cмотреть видео
27 сентября 17:54
В Волгограде разорившего "Волго-Донское Судовое Агентство" экс-руководителя взяли под стражу Комментарии8
27 сентября 11:23
В Волгограде владелец катера небезопасно перевозил людей с острова Сарпинский Комментарии25
26 сентября 07:34
Берегоукрепление Цимлянского водохранилища завершилось возбуждением уголовных дел о халатности и мошенничестве Комментарии24
25 сентября 17:43
В Волгограде лженалоговик и его подельник осуждены за обман предпринимателя на 1,5 млн рублей Комментарии1
25 сентября 16:59
В Волгограде на скамье подсудимых - начальник местного штаба Алексея Навального Комментарии10
25 сентября 16:37
В Волгоградской области огласили приговор супругам за смерть приемного сына и похищение мальчика в Ростовской области Комментарии4Смотреть фотографииCмотреть видео
25 сентября 12:11
В Волгограде мебельщик-мошенник набрал заказов почти на 800 тысяч рублей Комментарии10
24 сентября 20:07
Курящий пассажир поезда «Москва-Махачкала» осужден в Волгоградской области за оскорбление полицейских
24 сентября 12:29
В Волгограде владельцы «заказных» пассажирских перевозок могут зарабатывать около 100 миллионов рублей в месяц
22 сентября 20:57
Житель Волгоградской области получит миллион за информацию о 5-летней Софье
22 сентября 17:21
Экс-директор филиала МФЮА в Волгограде обвиняется почти в 90 эпизодах получения денег от студентов Комментарии7Смотреть фотографии
22 сентября 17:19
Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО И ВИДЕО) Комментарии58Смотреть фотографииCмотреть видео
22 сентября 16:54
Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ) Комментарии29Смотреть фотографии
22 сентября 16:06
В Волгоградской области подозреваемых в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней девочки охраняют от самосуда Комментарии6Смотреть фотографии
22 сентября 15:36
Задержан второй подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области 5-летней девочки Комментарии13
22 сентября 15:08
Задержанный по подозрению в убийстве пропавшей неделю назад девочки в Волгоградской области был ее соседом Комментарии14
22 сентября 13:41
В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве 5-летней девочки Комментарии17
22 сентября 13:31
В Волгоградской области нашли тело пропавшей Сони Четвертновой Комментарии22Смотреть фотографии
22 сентября 11:24
В Волжском осудили отца за гибель двоих детей от тараканьей отравы Комментарии3
21 сентября 14:13
Волгоградские следователи опровергли наличие фоторобота похитителя 5-летней девочки в Калаче-на-Дону Комментарии13Смотреть фотографии
21 сентября 13:04
В Волгоградской области погубившего человека водителя-пьяницу отправили в колонию Комментарии4
20 сентября 20:34
В Волгограде учредителю "ЖилСоцГарантии", подконтрольной экс-депутату, дали реальный срок за злоупотребления Комментарии17Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Осторожно: кредитное мошенничество!

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

      
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
 
День 3 Октября, Вт
Волгоград
Облачно, температура 8..10 С, давление 758..760 мм рт.ст., ветер Северный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
3 Октября, Вт
1 $ 57.8134 руб.
1 € 67.9076 руб.
1 GBP 76.9843 руб.
1 CHF 59.4605 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявленияКомментарии84
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева лишилась кресла зампредседателя комитетаКомментарии81
Волгоградская область завершает подготовку к зимеКомментарии38
В Волгоградской области растут пенсииКомментарии36
За дорожный «эксперимент» экс-мэра Волгограда расплатится бюджет городаКомментарии34
Комитет транспорта Волгоградской области задолжал за проект рокадной дороги компании из Санкт-ПетербургаКомментарии31
В Дзержинском районе Волгограда перенесен срок подачи горячей воды из-за аварииКомментарии29
Волгоград занял первое место по сбору налоговКомментарии29
Жители Дзержинского района Волгограда дождались горячей водыКомментарии26
Депутаты проголосовали за новую "мобильную" версию Волгоградской гордумыКомментарии26
В зале заседаний Волгоградской облдумы после ремонта восстановят конгресс-системуКомментарии25
В Волгограде владелец катера небезопасно перевозил людей с острова СарпинскийКомментарии25
Берегоукрепление Цимлянского водохранилища завершилось возбуждением уголовных дел о халатности и мошенничествеКомментарии24
КСП: Средства на обводнение населенных пунктов Волгоградской области "утекают" из бюджета впустуюКомментарии24
В Волгограде появился километровый отрезок "набережной мечты"Комментарии24

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявленияКомментарии84
Просмотров: 27035
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
Просмотров: 17567
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гуманное отношение к бездомным животным может стать нормой
Просмотров: 15686
Российские и белорусские реконструкторы «сразились» за Лысую гору в Волгограде
Просмотров: 7804
В Волгограде сотрудники цирка Никулина устроили небезопасное шоу на дороге
Просмотров: 6840
Ватерполисты "Спартак-Волгоград" обыграли немецкий "Дуйсбург" со счетом 14:5
Просмотров: 5903
В Волгоградской области замначальника колонии будут судить за эксплуатацию труда подчиненныхКомментарии16
Просмотров: 4693
Покраска конструкций «Волгоград Арены» довела до органовКомментарии13
Просмотров: 4573
В Волгоградской области удиравший от погони водитель удивил трезвостьюКомментарии7
Просмотров: 4084
Жители Волгоградской области больше не жалуются на качество домов для переселенцевКомментарии21
Просмотров: 3829

Рекомендуемые к прочтению новости

ОНФ: Люди с ограниченными возможностями в Волгограде и области не должны чувствовать себя изгоямиКомментарии11
Рекомендации: +301 / 5-
Обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» разбили палатки около мэрии Волжского
Рекомендации: +29 / 3-
«Красный Октябрь» в Волгограде оштрафовали за «оранжевое облако»
Рекомендации: +18 / 1-
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
Рекомендации: +17 / 9-
Волгоград вернулся в десятку городов с самыми «убитыми дорогами» на карте проекта ОНФ
Рекомендации: +15 / 5-
Посольство России в Румынии предостерегло от попыток героизировать в Волгограде (Сталинграде) солдат вермахтаКомментарии14
Рекомендации: +14 / 5-
Митинг против застройки поймы реки Царица в Волгограде оказался малочисленным
Рекомендации: +13 / 7-
"Высота 102 ТВ": Впервые в Волгограде без грифа "секретно" показали личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса
Рекомендации: +13 / 7-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гуманное отношение к бездомным животным может стать нормой
Рекомендации: +11 / 6-