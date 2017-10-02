Бывший сотрудник ОАО "Росспиртпром" Евгений Штей и его супруга Лариса Штей признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Калачевский районный суд приговорил Евгения Штея к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а его супругу – к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Еще один фигурант уголовного дела Иван Спирин осужден за пособничество в совершении указанного преступления к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Судом установлено, что с мая по июль 2016 года в Калачевском районе указанные лица осуществили продажу более 600 бутылок ранее изъятой правоохранительными органами из гражданского оборота алкогольной продукции (коньяк, водка) на сумму порядка 280 тысяч рублей. Вину в инкриминируемом деянии подсудимые признали. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



