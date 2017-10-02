Команда Академии "Ротор-2000" стала четвертой в финале кубка РФС









Команда Академии "Ротор", которой в поддержке отказали руководители клубов "Ротор-Волгоград" и "Ротор-Волгоград-2", вошла в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Как сообщает ИА "Высота 102", воспитанники академии 2000 года рождения уверенно вышли из группы, а в четвертьфинале в сложнейшем матче сумели выбить из турнира его главного фаворита - подмосковный "Сатурн", одну из сильнейших команд страны по этому возрасту.

В полуфинале волгоградцы с преимуществом играли против "Кубани", сумели открыть счет, но пропустили с сомнительного пенальти, а затем проиграли в серии послематчевых одиннадцатиметровых. На "бронзовый" финал у подопечных Альберта Гудимова уже не хватило сил и, самое главное, эмоций после обидного поражение в полуфинале. Сине-голубые в равной борьбе уступили воспитанникам калининградской "Балтики" со счетом 0:1. Личную награду привез с турнира волгоградец Кирилл Шведов. Игрок "Ротора" был признан оргкомитетом Кубка РФС лучшим защитником турнира.

В Волгоградской федерации футбола отметили, что попадание в четверку сильнейших столь престижного турнира для волгоградской команды - огромное достижение. Столь удачно на всероссийских финальных соревнованиях команды из нашего региона не выступали уже давно.



