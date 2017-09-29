Российские и белорусские реконструкторы «сразились» за Лысую гору в Волгограде





Кровопролитные бои на южных рубежах Сталинграда воссоздали сегодня перед волгоградцами и гостями города российские и белорусские военные реконструкторы, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Во второй день всероссийского военно-исторического фестиваля «Они сражались за Родину» почти две сотни энтузиастов-любителей военной истории из Волгограда, Белгорода, Москвы, Воронежа, Новороссийска, Бреста и ряда других городов «сражались» на Лысой горе, которую называют вторым Мамаевом курганом.













С Лысой горы открывается панорама южных районов города, поэтому объект имел стратегическое значение. Масштабное действо по реконструкции боев за Лысую гору было приурочено к 75-й годовщине Сталинградской Победы.













На поле боя зрители увидели действия советских саперов, прикрывавших наши войска, атаку войск фашистской коалиции: румынских солдат, немцев и итальянцев, и контратаку войск Красной Армии. Приковала внимание зрителей и артиллерийская дуэль между немецким минометом и советским полевым орудием. Вышли на поле боя и советский танк Т-60, и бронеавтомобиль БА-64. А завершил сражение ружейный салют советских воинов-победителей.



