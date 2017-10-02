|Спорт
|03.10.2017 10:24
На стадионе «Пищевик» в Волгограде добавят света
Четыре мощных прожектора, приближенных по спектру к дневному свету, заказаны для установки на футбольном поле стадиона «Пищевик». Дополнительное освещение позволит создать максимально комфортные условия для горожан независимо от времени суток. Оборудование для монтажа будет поставлено в течение недели, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
В настоящее время футбольное поле освещают четыре прожектора, еще 12 светоточек установлено по периметру всего стадиона. Установка дополнительных прожекторов позволит повысить уровень освещенности футбольного поля в два раза и использовать эту площадку для тренировок в любое время, подчеркнули в пресс-службе. Сегодня на «Пищевике» тренируются различные спортивные команды. В том числе ежедневно занимаются свыше 50 детей школьного возраста в футбольных секциях. Среди них три команды подростково-молодежного центра Ворошиловского района – в команду может попасть любой желающий, все занятия проводятся бесплатно.
Напомним, открытие обновленного стадиона состоялось осенью прошлого года. Стадион был возвращен в муниципальную собственность, после чего на территории началась масштабная реконструкция. На территории «Пищевика» функционирует сразу несколько спортивных площадок - футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, универсальное игровое поле и площадка с силовыми тренажерами. Ранее журналистам ИА «Высота 102» родители воспитанников футбольной секции, которые тренируются на стадионе, пожаловались на неудобное для занятий время, подчеркнув, что при этом юным спортсменам школы ЦСКА предоставлены более комфортные условия. Тогда в дирекции стадиона пояснили, что из-за отсутствия хорошего освещения невозможно продлить тренировочный день, чтобы поля хватало для всех. Родители также выражали недовольство тем, что на стадионе предлагали платные услуги. Представители дирекции, между тем, уверяют, что посещение стадиона для горожан – бесплатное. О том, как сегодня освещается стадион "Пищевик" - в видеоматериале ИА "Высота 102". Съемка была сделана после 18.00 в понедельник, 2 октября.
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|Общество
|03.10.2017 12:32
После вмешательства прокуратуры устранены недостатки, допущенные при ремонте кровли одного из домов по улице Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда. Виновное должностное лицо регионального фонда капремонта привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка деятельности УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" была проведена после обращения в прокуратуру местного жителя. Было установлено, что в результате некачественного ремонта кровли в квартире заявителя на потолке и стене появились пятна от влаги, произошло отслоение участка обоев. Однако комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не нашла недостатков и дефектов, что отразила в соответствующем...
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|Происшествия
|03.10.2017 11:59
Сегодня утром на трассе "Волгоград-Сызрань" в Камышинском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 5 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке вблизи города Петров Вал. Известно, что среди пострадавших четверо женщин и один мужчина. Они обратились за медицинской помощью с рваными ранами, ушибами и переломами. По данным ГУ МВД России по региону, в результате данного ДТП были госпитализированы 3 человека - водитель одной из машин и две пассажирки. Авария произошла на 506 км трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги на перекресток не предоставил преимущество движения и совершил...
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|Общество
|03.10.2017 11:43
Разрозненные попытки волонтерских организаций решить проблему бездомных животных в городе-герое гуманным способом, к сожалению, кардинально ситуацию с регулировкой численности собак и кошек не меняют. Не безграничны и возможности благотворительной организации «Твори добро», волонтерам которой за три года работы удалось спасти сотни животных от верной гибели и найти им хозяев. Частных площадок, где после стерилизации кошек и собак пристраивают в семьи, не хватает. При этом действия органов власти, увы, сводятся лишь к финансированию мероприятий по отлову животных, которые, по сути, тут же уничтожаются. Поэтому у активистов благотворительной организации помощи бездомным животным «Твори добро» и возникла идея открыть специализированный центр,...
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|Спорт
|03.10.2017 10:40
Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению пришли представители ФИФА и оргкомитета «Россия - 2018», совершающие шестой визит в Волгоград в рамках инспекционного тура по российским городам – организаторам ЧМ, не принимавшим участия в Кубке Конфедераций. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», сегодня на площадке волгоградского стадиона директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился с журналистами впечатлениями от увиденного в городе. Общение с местными...
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|Общество
|03.10.2017 09:42
Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о взыскании с АО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 2 млн 160 тыс рублей ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефтепродуктов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, суд также обязал компанию в течении 6 месяцев разработать проект рекультивации загрязненного нефтепродуктами участка площадью 750 кв. м, расположенного на юго-востоке от села Солодушино Николаевского района Волгоградской области, и после его разработки провести рекультивационные работы. Ранее такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области, а затем и апелляционная инстанция.
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|Расследования
|03.10.2017 09:34
Бывший сотрудник ОАО "Росспиртпром" Евгений Штей и его супруга Лариса Штей признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Калачевский районный суд приговорил Евгения Штея к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а его супругу – к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Еще один фигурант уголовного дела Иван Спирин осужден за пособничество в совершении...
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|Спорт
|03.10.2017 08:52
Команда Академии "Ротор", которой в поддержке отказали руководители клубов "Ротор-Волгоград" и "Ротор-Волгоград-2", вошла в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Как сообщает ИА "Высота 102", воспитанники академии 2000 года рождения уверенно вышли из группы, а в четвертьфинале в сложнейшем матче сумели выбить из турнира его главного фаворита - подмосковный "Сатурн", одну из сильнейших команд страны по этому возрасту. В полуфинале волгоградцы с преимуществом играли против "Кубани", сумели открыть счет, но пропустили с сомнительного пенальти, а затем проиграли в серии послематчевых одиннадцатиметровых. На "бронзовый" финал у подопечных Альберта Гудимова уже не хватило...
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|Экономика
|03.10.2017 08:17
Трем комитетам администрации Волгоградской области - ЖКХ, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и комитета сельского хозяйства - рекомендовано подготовить предложения по изменению расчета обоснования потребности в воде для обводнения тех населенных пунктов, в которых целью подачи воды является не только оказание коммунальных услуг по водоснабжению. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в КСП Волгоградской области после проведенной проверки. На обводнение населенных пунктов из бюджета области перечислены в 2015 году - 67 млн руб., в 2016 году – порядка 40 млн рублей, на 2017 год распределены субсидии областного бюджета в размере 28 млн рублей. Однако комитетом ЖКХ при...
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|Расследования
|03.10.2017 06:18
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с УК «ВолгаКомСервис», по вине которой, было доказано в суде, житель города сломал руку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, 14 декабря волгоградец направлялся в СК «СОГАЗ», которая находится во дворе дома по улице Дегтярева за медицинским полисом. Двор не был посыпан песком, мужчина не дошел нескольких метров до офиса страховщиков, поскользнулся, упал и сломал правую руку. Пострадавший месяц ходил в гипсе, однако рука до сих пор так и не восстановилась. По решению суда управляющая компания, которая должна была содержать территорию дома в порядке, теперь выплатит волгоградцу 60 тысяч...
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|Общество
|02.10.2017 20:12
Восстановление часовни и исторического облика фасада старейшего в Волгограде следственного изолятора на улице Голубинской практически завершено, сообщает ИА «Высота 102». Со стен СИЗО №1, которому в этом году исполнилось 135 лет, счистили старую краску – теперь корпуса бордовые, а обрамление зарешеченных окон выполнено в белом цвете. Кроме того, над крышей одного из зданий установлены купола с православными крестами. Выполнять задачу по возвращению первоначального облика заведения уголовно-исполнительной системы специалистам помогали архивные фотографии и сохранившийся макет Царицынского тюремного замка. В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области уточнили, что освящение и торжественное открытие часовни с участием духовенства, представителей общественных...
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|Аналитика
|02.10.2017 20:03
Смотрите сегодня в программе: волонтеры нашли способ сделать Волгоград городом гуманного отношения к бездомным животным, но нужна помощь власти и жителей. Собрание дольщиков ЖК «Адмиралтейский»: очередная группа обманутых участников долевого строительства заняла активную позицию. Погоня со стрельбой в Алексеевском районе Волгоградской области: отчаянно удиравший от патруля водитель удивил полицейских своей трезвостью. На Лысой горе в Волгограде ожила военная история: участники реконструкции воссоздали картину жестоких боев солдат Красной армии с фашистами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
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|Здравоохранение
|02.10.2017 17:27
С января по август текущего года смертность младенцев в возрасте до 1 года в Волгоградской области уменьшилась по сравнению с этим же периодом 2016 года на 50 человек и составила 75 детей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Росстата, сообщает ИА «Высота 102». На первом месте среди регионов ЮФО по числу смертности оказалась Ростовская область, где за 8 месяцев скончалось 195 малышей - на 32 ребенка меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку занимает Краснодарский край. Здесь погибло 176 детей младше года, а в 2016 году их было 246. Третье место в рейтинге занимает республика Крым, где зафиксирован 81 случай...
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|Астрахань
|02.10.2017 16:33
В рамках Каспийского медиафорума–2017, проходившего в Астрахани, состоялась презентация издательского гуманитарного проекта «Астраханская губерния. 300 лет на службе России». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В работе над изданием были задействованы 18 авторов – историки, литераторы, этнографы, культурологи, архивисты, дизайнеры, 22 фотографа и 21 художник. Впервые в издании представлены репродукции трёх старинных карт Каспийского моря, карты «Новое и точное изображение реки Волги, прежде Ра именуемой, составленной Адамом Олеарием» (около 1662 года), фотографии шаха Ирана Насир эд-Дина, рисунок «Воины российского этноса» (начало XIX века), реконструкция Летнего дворца Петра I, рисунки Фёдора Соймонова из рукописи «Экстракт журналов мореплавания и описания Каспийского моря, которое происходило в 1715, 16, 18, 19, 20, 1727 годах, а притом ...
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|Общество
|02.10.2017 16:04
Никто из чиновников не пришел сегодня на собрание дольщиков жилищного комплекса «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» несостоявшиеся новоселы, накануне они разослали приглашения в органы власти, но все, включая руководство инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, приглашение проигнорировали. Четыре 20-ти этажных дома на набережной Волги, в самом живописном месте района по ул. Фадеева, должны быть построены в декабре 2015 года компанией-застройщиком – ООО «Строй-Сити». Всего же возведено только две многоэтажки, но вселиться в них боле 500 семей не могут,...
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|Общество
|02.10.2017 15:44
О завершении строительства участка Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Пугачевской до речного порта Волгограда заявили сегодня в администрации области, сообщает ИА «Высота 102». Ввод второго участка - от набережной им. 62-й Армии до улицы Химической запланирован на конец ноября. На территории возле строящегося стадиона «Волгоград Арена» уже почти готов километровый отрезок новой благоустроенной набережной. Эта территория разительно отличается от того, что привыкли видеть горожане и гости Волгограда на подходах к Волге. Журналисты местных СМИ, побывавшие на объекте, назвали готовый участок «набережной мечты». Сегодня же стало известно о грядущих поэтапных переменах в облике и...
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