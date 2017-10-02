На стадионе «Пищевик» в Волгограде добавят света

Четыре мощных прожектора, приближенных по спектру к дневному свету, заказаны для установки на футбольном поле стадиона «Пищевик». Дополнительное освещение позволит создать максимально комфортные условия для горожан независимо от времени суток. Оборудование для монтажа будет поставлено в течение недели, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

В настоящее время футбольное поле освещают четыре прожектора, еще 12 светоточек установлено по периметру всего стадиона. Установка дополнительных прожекторов позволит повысить уровень освещенности футбольного поля в два раза и использовать эту площадку для тренировок в любое время, подчеркнули в пресс-службе. Сегодня на «Пищевике» тренируются различные спортивные команды. В том числе ежедневно занимаются свыше 50 детей школьного возраста в футбольных секциях. Среди них три команды подростково-молодежного центра Ворошиловского района – в команду может попасть любой желающий, все занятия проводятся бесплатно.

Напомним, открытие обновленного стадиона состоялось осенью прошлого года. Стадион был возвращен в муниципальную собственность, после чего на территории началась масштабная реконструкция. На территории «Пищевика» функционирует сразу несколько спортивных площадок - футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, универсальное игровое поле и площадка с силовыми тренажерами. Ранее журналистам ИА «Высота 102» родители воспитанников футбольной секции, которые тренируются на стадионе, пожаловались на неудобное для занятий время, подчеркнув, что при этом юным спортсменам школы ЦСКА предоставлены более комфортные условия. Тогда в дирекции стадиона пояснили, что из-за отсутствия хорошего освещения невозможно продлить тренировочный день, чтобы поля хватало для всех. Родители также выражали недовольство тем, что на стадионе предлагали платные услуги. Представители дирекции, между тем, уверяют, что посещение стадиона для горожан – бесплатное. О том, как сегодня освещается стадион "Пищевик" - в видеоматериале ИА "Высота 102". Съемка была сделана после 18.00 в понедельник, 2 октября.