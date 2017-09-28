Компания ВТБ Страхование застраховала фитнес-клубы X-Fit

Компания ВТБ Страхование заключила соглашение с одной из самых разветвленных сетей фитнес-клубов в России – компанией X-Fit, в рамках которого застраховано 22 спортивных клуба. Как сообщили ИА "Выота 102" в пресс-службе банка, соглашение о страховании включает в себя риски, связанные с утратой, гибелью и повреждением имущества фитнес-клубов, а также риски гражданской ответственности перед третьими лицами, в том числе причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Общий совокупный лимит ответственности ВТБ Страхование составляет более 1,5 млрд рублей.

«Мы искали надежного партнера в сфере страхования и успели рассмотреть десятки предложений от разных страховщиков, – отмечает Ирина Туманова, заместитель генерального директора по операционной деятельности федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. - Оптимальный для нас вариант предложила компания ВТБ Страхование, которая имеет прекрасную репутацию на рынке. Данное партнерство необходимо нам, чтобы чувствовать себя еще более уверено в бизнес-среде и активнее развиваться, не отвлекаясь на беспокойство о возможных рисках, связанных с порчей оборудования или причинения вреда имуществу клиентов. Теперь эти вопросы в области компетенции ВТБ Страхование. Уверена, что мы сделали верный выбор».

Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Рынок фитнес-услуг в России является относительно молодым, поэтому и уровень проникновения страхования в этот сегмент на сегодняшний день еще недостаточно высокий. При этом мы видим четкую тенденцию к росту – спрос на страхование со стороны спортивных клубов растет, ведь в фитнес-центрах, как правило, устанавливается достаточно дорогостоящее оборудование, которое подвергается различным рискам».