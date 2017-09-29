





Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала в селах Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области, чтобы выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Выяснилось, что депутата Ирину Гусеву на округе №84 знают, но мало кто говорит о ней добрые слова. Владимира Плотникова, избранного по округу №83, который «сидит» в думе уже третий созыв и курирует аграрную политику, селяне не знают вовсе.

В этот раз съемочные группы отправились в Еланский и Чернышковский районы. Напомним, Волгоградскую область в высшем законодательном органе представляют 8 депутатов, избранных по четырем одномандатным округам и партийным спискам. Это Николай Арефьев, Александр Носов, Анна Кувычко, Евгений Москвичев, Татьяна Цыбизова, Владимир Плотников, Ирина Гусева, Нина Черняева.



