|Общество
|26.09.2017 16:45
В Волгограде прокуратура нашла изъяны в рекламе строящегося дома
Суд по требованию прокуратуры Красноармейского района обязал ООО "Инвестволгстрой", которое с привлечением денежных средств дольщиков осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, привести в соответствие с законом рекламу возводимого объекта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, рекламные сведения, размещенные на баннере, установленном на фасаде строящегося жилого дома, сочли неполными. Так, в них отсутствовала информация о месте размещения проектной декларации, предусмотренной законом, что нарушает права потенциальных участников долевого строительства на получение полной и достоверной информации в отношении объекта долевого строительства. Исполнение судебного решения прокуратурой взято на контроль.
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|Общество
|26.09.2017 18:12 (Обновлено: 26.09.2017 18:13)
Девять миллионов рублей – такова цена операции, а значит, и жизни 39-летней Юлии Землянской, которая борется с раком. Увы, ни в Волгограде, ни в России врачи не могут ничего сделать для мамы двоих дочек, но ни родные, ни друзья Юлии с этим не могут смириться. Операция, которая спасет жизнь женщины, возможна только в Израиле, где готовы принять волгоградку. Несмотря на баснословную для семьи сумму, близкие люди, которые сейчас в срочном порядке продают все, что можно продать, надеются на помощь добрых, неравнодушных людей. Может быть, у нас все получится? Номер телефона 89616780800 Номер карты 4817760024672523 Карта оформлена на...
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|Экономика
|26.09.2017 18:05
Экспорт продукции волгоградских промышленных предприятий по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 17,2% и составил 694,3 миллиона долларов, а внешнеторговый оборот Волгоградской области — почти на 15% и достиг отметки более чем миллиард рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу областной администрации. Как сообщили в областном комитете промышленности и торговли, АО «Каустик» — основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» — в первом полугодии 2017 года увеличило объем экспорта твердой каустической соды на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост экспорта синтетической соляной кислоты...
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|Происшествия
|26.09.2017 17:21
Сегодня в результате взрыва газосварочного аппарата в Дзержинском районе пострадал 50-летний мужчина. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ЧП произошло во дворе дома на улице Московская. Пострадавший газосварщик доставлен в больничный комплекс с ожогами. По предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение правил эксплуатации газосварочного аппарата.
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|Борьба с коррупцией
|26.09.2017 16:27
К 7 годам колонии общего режима и штрафу в 27 миллионов рублей приговорена экс-руководитель филиала-бюро №3 "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области" Наталья Карпенко. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры на приговор Карпенко, вынесенный Тракторозаводским районным судом Волгограда в июле этого года. Тогда, напомним, Капренко по некоторым эпизодам дела оправдали и приговорили за получение взятки только к выплате штрафа в сумме 10 млн рублей. Ее супруг Игорь Жуков за три эпизода мошенничества и посредничество во взяточничестве получил 7 лет колонии общего режима и штраф в...
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|Общество
|26.09.2017 16:03
В Волгоградской гордуме назначили дату публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на гордуму, объектом публичного обсуждения станут планы властей на изменение территориальной зоны территории, включающей территорию конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе с зоны парков и скверов на зону застройки объектами общественно-делового назначения. Планируется провести эти слушания 27 ноября в 18-00 в зале Дворца культуры Тракторозаводского района.
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|Общество
|26.09.2017 15:27
Многочисленные иски вкладчиков КПК "Волгоградский фонд сбережений", который правоохранительные органы проверяют на хищения, находятся на рассмотрении в суде. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центральном райсуде Волгограда, так, в августе-сентябре текущего года уже поступило свыше 50 исков от физических лиц - вкладчиков указанного кооператива. Люди требуют вернуть им вклады. Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по региону проводится проверка по факту присвоения руководством кооператива "Волгоградский фонд сбережений" денег населения на сумму порядка 4 млн рублей. Согласно поступившим в полицию заявлениям граждан, в кооперативном обществе обещали "прокрутить" сбережения по 18-22% в год, но вскоре перестали выдавать деньги, причем не только накопившиеся...
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|Общество
|26.09.2017 15:00
Минфин России в лице управления федерального казначейства по Волгоградской области в порядке регресса взыскало через суд с пристава-исполнителя почти 55 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Краснооктябрьском райсуде, основанием послужило решение Центрального райсуда Волгограда, признавшего в июне 2015 года незаконными действия пристава-исполнителя по временному ограничению должнику выезда на отдых за пределы России. Отмечается, пристав несвоевременно вынес постановление об отмене запрета, не принял мер по контролю за исполнением постановления. В результате, ущерб гражданину был взыскан за счет средств казны РФ. Иск Минфина России полностью удовлетворен. Решение вступило в законную силу.
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|Экономика
|26.09.2017 14:27
В Волгограде три частные общеобразовательные школы могут получить в безвозмездное пользование муниципальные здания. Как сообщает ИА «Высота 102», документ разработал департамент муниципального имущества мэрии на основании обращения Волгоградской некоммерческой ассоциации частных образовательных организаций. Примечательно, что в настоящее время коммерческие школы пользуются льготой по арендной плате в размере 90%. В случае принятия думой положительного решения по данному проекту, частные школы «Вайда», «Ор Авнер» и «Поколение» будут полностью освобождены от данного вида платежей «на неопределенный срок». В месяц все три организации сегодня платят за аренду муниципальных зданий чуть более 60 тысяч рублей. То есть в год сумма выпадающих для бюджета доходов составит...
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|Экономика
|26.09.2017 13:55
Около 7 тысяч фиктивных организаций, так называем фирм-"однодневок" выявили налоговые органы Волгоградской области по состоянию на 1 сентября этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, указанные организации были установлены в ходе проверки достоверности данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такую работу налоговики проводят с 2016 года. Особое внимание уделяется компаниям, которые имеют признаки "однодневок": адреса, на которых уже зарегистрированы от 10 и более компаний или участники и руководители являются одновременно таковыми в большом количестве компаний. Так, с признаком "массовый руководитель" выявлено около 1900 фирм. В 10% из них внесены записи о недостоверности сведений...
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|Экономика
|26.09.2017 13:24
За 8 месяцев этого года самый высокий результат среди городских округов и муниципальных районов по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области показал областной центр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные комитетом финансов Волгоградской области, так, если за 8 месяцев 2016 года город-герой собрал и отправил в региональный бюджет 28,4 миллиарда рублей, то за аналогичный период – почти на 10 миллиардов больше (134,9%). Последнее место среди муниципалитетов занял Чернышковский район: за 8 месяцев 2016 года здесь собрали почти 137 миллионов рублей, а за этот же период 2017 года – лишь около 100 миллионов. ...
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|Происшествия
|26.09.2017 13:07
Двое граждан Узбекистана задержаны в Волгограде за разбойное нападение на своего соотечественника с целью завладения его автомобилем "Daewoo Nexia". Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, заявление об угоне машины поступило накануне от 33-летнего гражданина Узбекистана в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района. Потерпевший сообщил, что на улице Хорошева двое незнакомцев, угрожая похожим на нож предметом, завладели его иномаркой и скрылись. В городе был объявлен план "Перехват". Наряд группы задержания вневедомственной охраны заметил угнанный автомобиль на пересечении улиц Римского-Корсакова и Ангарская, начал преследование. В результате автоугонщиков удалось задержать. Ими оказались 22-летние земляки потерпевшего. Уголовное дело возбуждено...
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|Наука
|26.09.2017 12:00
В Волгоградской области госпрограмма по развитию инновационной деятельности существует параллельно научным достижениям, которые демонстрируют отдельные хозяйствующие субъекты. Такой вывод, сообщает ИА «Высота 102», можно сделать, изучив материалы КСП Волгоградской области, проанализировавшей освоение средств на реализацию программы «Развитие инновационной деятельности» за 2014-2016 годы. Как выяснилось, внедрение инновационных разработок происходит практически без господдержки. Так на что же тратились средства программы, а именно - более 140 миллионов рублей? Оказалось, основная часть этих денег пошла на предоставление государственных научных грантов в области гуманитарных наук и фундаментальных исследований. Но к инновациям это не имеет никакого отношения. Понятно, почему не был выполнен ключевой показатель госпрограммы: так,...
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|Телеком
|26.09.2017 10:58
Каждый месяц «МегаФон» исполняет мечту одного юного футболиста волгоградской футбольной школы ЦСКА им. Леонида Слуцкого. Лучшие воспитанники получают от оператора планшет и напутствие от одного из игроков сборной России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по итогам августа тренерским советом лучшим игроком месяца был выбран 9-летний Анатолий Кудаев. Прямо на футбольном поле в окружении друзей по команде при помощи быстрого 4G-интернета лучший игрок августа получил поздравления и наставления на будущее от своего кумира – известного полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. Известный российский футболист напомнил ребятам, что залог успеха в регулярных тренировках и полной отдаче...
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|Общество
|26.09.2017 10:47
Заявления о шести пропавших подростках находятся сегодня на контроле ГУ МВД России по Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке. Так, в Волжском две 12-летние девочки ушли из "Детской городской Соматической больницы". Известно, что обе учились в Волгограде, в школе - интернате № 8 и в средней школе №17. Обе из дома уже уходили, а одна из шестиклассниц состоит на учете в полиции. Пропал в городе-спутнике и еще один подросток. Во время посещения "Волжского социально-реабилитационного центра" исчез 16-летний ученик 10 класса Ерзовской средней образовательной школы. Раньше он также уходил из дома. 17-летняя девушка-сирота пропала в Дубовке....
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|Происшествия
|26.09.2017 10:24
Тело 50-летней жительницы Волжского было найдено рядом со следами ДТП в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД РФ по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером на 664 километре трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Рядом с трупом погибшей был найден номерной знак. Как установили правоохранители, он принадлежал автомобилю «Hyundai Accent», зарегистрированному на 21-летнего жителя города Аксай Ростовской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий виновник смертельной аварии, а также его автомобиль, были найдены в селе Победа Быковского района. Молодой человек сознался в том, что сбил женщину, но испугался ответственности и скрылся с места ДТП, даже не...
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26 сентября 18:12
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26 сентября 16:45
В Волгограде прокуратура нашла изъяны в рекламе строящегося дома 2
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