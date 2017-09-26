В Волгограде три частные общеобразовательные школы могут получить в безвозмездное пользование муниципальные здания. Как сообщает ИА «Высота 102», документ разработал департамент муниципального имущества мэрии на основании обращения Волгоградской некоммерческой ассоциации частных образовательных организаций. Примечательно, что в настоящее время коммерческие школы пользуются льготой по арендной плате в размере 90%. В случае принятия думой положительного решения по данному проекту, частные школы «Вайда», «Ор Авнер» и «Поколение» будут полностью освобождены от данного вида платежей «на неопределенный срок». В месяц все три организации сегодня платят за аренду муниципальных зданий чуть более 60 тысяч рублей. То есть в год сумма выпадающих для бюджета доходов составит 725 тысяч рублей. При отсутствии какой-либо льготы по аренде таких помещений, как подсчитала контрольно-счетная палата города, казна бы получала за 12 месяцев 7,3 млн рублей. Площадь арендуемых частными школами строений составляет от 1000 до 1600 квадратных метров каждое. Совокупная балансовая стоимость данных объектов равна 11,5 млн рублей.

КСП города в своем заключении на проект решения указала, что в соответствии с действующим законодательством администрация Волгограда не обязана обеспечивать частные общеобразовательные организации бесплатными помещениями. «Контрольно-счетная палата неоднократно предлагала администрации Волгограда рассматривать вопросы о передаче муниципального имущества в пользование на возмездной основе, что позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет Волгограда", - указано в заключении.