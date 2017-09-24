В Волгограде на скамье подсудимых - начальник местного штаба Алексея Навального

Сегодня в Волгоградском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении начальника местного штаба Навального - Алексея Волкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, рассмотрение дела по существу начнется 2 октября. Также сегодня подсудимому изменена мера пресечения с домашнего ареста по месту жительства в Санкт-Петербурге на подписку о невыезде из Волгограда. Сам Волков присутствовал на заседании вместе со своим защитником.

Напомним, две недели назад «Высота 102» сообщала о завершении расследования уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане. Алексею Волкову инкриминируют ст. 354.1 УК РФ - «Реабилитация нацизма». Уголовному процессу предшествовала нашумевшая история о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии «Родины-матери» с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями. Позже Волкову предъявили обвинение в реабилитации нацизма. Было установлено, что отредактированное «зеленкой» фото скульптуры было размещено в интернете с устройств, принадлежащих именно ему.

За содеянное Алексею Волкову грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.



