ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает: истекает срок передачи показаний счетчика

Индивидуальному предпринимателю по фамилии Медведев не удалось добиться отмены наказания и прекращения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенного "мебельных дел мастеру" Медведеву в июле текущего года. Он был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что предпринимать в 2014 году арендовал торговую площадь в помещении торгово-выставочного центра, где стал принимать заказы на изготовление корпусной мебели, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнять свои обязательства. В период с...

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