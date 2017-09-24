Под Волгоградом три гастарбайтера изнасиловали гражданку КНР, один из них задержан, двое ударились в бега. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах региона. По предварительным данным, преступление совершено на одном из полевых станов в Городищенском районе, где использовался труд иностранных рабочих. Под утро в "кибитку", где проживали супруги - граждане Китая, ворвались трое неизвестных в масках. Они избили мужа и совершили насильственные действия сексуального характера в отношении его супруги. В какой-то момент женщине удалось сорвать маску с одного из мужчин, которого она в итоге узнала. Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов и о том, что гастарбайтеры из Узбекистана...

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