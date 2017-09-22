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|24.09.2017 08:10
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Калачевский районный суд Волгоградской области в субботу избрал в отношении 55-летнего местного жителя меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство 5-летней девочки, которая пропала 15 сентября - ребенка разыскивали неделю, ее тело было обнаружено накануне в принадлежащей злоумышленнику постройке. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального управления СКР Наталия Куницкая.
"Следователь сегодня на заседании суда ходатайствовал об избрании подозреваемому местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайство удовлетворил", - сказала Куницкая. Она уточнила, что в ходе допроса задержанный полностью признал свою вину в содеянном.
"В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели убийства ребенка, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления", - отметила Куницкая.
Ранее пресс-служба областного управления МВД сообщала, что 55-летний подозреваемый - неработающий, злоупотребляющий алкоголем, ранее неоднократно судимый местный житель. В пятницу он был задержан, тогда же в его хозпостройке было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. Известно, что длительное время задержанный был знаком с ребенком, и между ними сложились доверительные отношения.
Установлению обстоятельств совершения убийства послужила информация, поступившая к полицейским от местного жителя. Мужчина рассказал, что неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также сообщил об исчезновении подозреваемого после начала поисковых мероприятий.
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|23.09.2017 09:53
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Два человека погибли и один пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на 66 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский” накануне. Водитель «BMW-525» не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там авто в лоб столкнулось с ”Mazda-6”. От полученных травм погибли водитель и пассажирка “шестой” . Сам водитель BMW с травмами доставлен в больницу.
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|23.09.2017 08:59
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|23.09.2017 07:25
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|Расследования
|22.09.2017 20:57
За информацию, которая помогла найти убийц 5-летней Софьи в Калаче-на-Дону, получит вознаграждение 73-летний местный житель. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина сообщил следователям важные детали. Он рассказал, что раньше не раз видел подозреваемого вместе с пропавшим ребенком. Также обратил внимание на резкое исчезновении того после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого. Губернатор уже поддержал ходатайство МВД и СК о выплате ранее объявленного денежного вознаграждения. Напомним, что задержанный 55-летний подозреваемый нигде не работал, часто выпивал...
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|Аналитика
|22.09.2017 20:11
Смотрите сегодня в выпуске: Соня Четвертнова найдена убитой. Задержаны двое подозреваемых, один из них сознался. Жители многоэтажек Красноармейского района Волгограда борются со свалкой под окнами. В Волгоградской области с военного памятника осыпается "20-миллионный" ремонт, сделанный два года назад. Жители Среднеахтубинского и Ленинского районов рассказали о своих бедах главе регионального МВД. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|22.09.2017 17:40
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|Расследования
|22.09.2017 17:21
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24 сентября 08:10
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
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24 сентября 08:10
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
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