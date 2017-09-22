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Расследования
 22.09.2017 20:57(Обновлено: 22.09.2017 21:26)

Житель Волгоградской области получит миллион за информацию о 5-летней Софье

За информацию, которая помогла найти убийц 5-летней Софьи в Калаче-на-Дону, получит вознаграждение 73-летний местный житель. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД.

Мужчина сообщил следователям важные детали. Он рассказал, что раньше не раз видел подозреваемого вместе с пропавшим ребенком. Также обратил внимание на резкое исчезновении того после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого. Губернатор уже поддержал ходатайство МВД и СК о выплате ранее объявленного денежного вознаграждения. Напомним, что задержанный 55-летний подозреваемый нигде не работал, часто выпивал и не раз оказывался на скамье подсудимых. Он рассказал правоохранителям, что убил девочку еще в день ее исчезновения. Совершить преступление ему помогло то, что Софья знала его, доверяла ему, даже ездила с ним на машине. В момент убийства он был сильно пьян.

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Аналитика 22.09.2017 20:11 (Обновлено: 22.09.2017 20:11)

Смотрите сегодня в выпуске: Соня Четвертнова найдена убитой. Задержаны двое подозреваемых, один из них сознался. Жители многоэтажек Красноармейского района Волгограда борются со свалкой под окнами. В Волгоградской области с военного памятника осыпается "20-миллионный" ремонт, сделанный два года назад. Жители Среднеахтубинского и Ленинского районов рассказали о своих бедах главе регионального МВД. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
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Общество 22.09.2017 17:40

В Волгограде победители музыкального фестиваля лиги КВН получили призы от ЛУКОЙЛа Музыкальный фестиваль Волгоградской лиги КВН собрал накануне в Доме офицеров сотни зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», десять «взрослых» команд из вузов Волгограда и Волжского, а также сборная малышей «Лего» боролись за победу до последних минут фестиваля. Волгоградцы  активно участвуют в лигах разного уровня  АМИК (А. Масляков и компания),  в том числе и на проектах Первого канала. Поэтому уровень выступлений был очень высок – сорвать бурные аплодисменты зрителей удалось всем командам.   Все показанные  миниатюры соответствовали  общей идеи КВНовского движения - здоровый молодежный актуальный юмор для всех. Жюри отметило и тонкие политические зарисовки,...
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Расследования 22.09.2017 17:21

Экс-директор филиала МФЮА в Волгограде обвиняется почти в 90 эпизодах получения денег от студентов До 9 лет лишения свободы грозит бывшему директору волгоградского филиала Московской финансово-юридической академии (МФЮА) за совершение около 90 эпизодов коммерческого подкупа. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, экс-руководитель аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" обвиняется в 72 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия (п.п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2014-2016 гг обвиняемая, являясь организатором...
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Расследования 22.09.2017 17:19

Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО И ВИДЕО) Подозреваемый в убийстве 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад в Калаче-на-Дону, дал признательные показания.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру места происшествия. С применением криминалистической техники ими тщательно исследуется хозяйственная постройка, где сегодня было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Вероятнее всего, именно там 55-летний житель Калача-на-Дону расправился с девочкой. Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных...
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Расследования 22.09.2017 16:54

Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ) В отделе МВД Калачевского района  в настоящее время идет допрос подозреваемого в убийстве 5-летней Сони Четвертновой.  Как сообщил  ИА «Высота 102» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, допрос 55-летнего Павла Лукьяненко, одного из задержанных по подозрению в причастности к убийству ребенка,  проходит с участием начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и руководителя регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Как уточнил Антон Корнаухов, тело 5-летней Сони Четвертновой было обнаружено сегодня в нескольких кварталах от дома, где она жила, в хозпостройке площадью примерно метр на метр. Между тем, как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных...
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Экономика 22.09.2017 16:23

Налоговыми органами Волгоградской области выявлена и пресечена схема ухода от налогообложения в особо крупном размере одной из субподрядных организаций нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону. В ходе контрольных и судебных разбирательств установлено, что ООО "СК "Промизоляция", которое является субподрядчиком по исполнению строительно-монтажных работ для крупного нефтеперерабатывающего предприятия, в период 2013-2014 годы путем согласованных действий по оформлению фиктивных документов с недобросовестными контрагентами преследовало цель получения необоснованной налоговой выгоды. В суде было установлено отсутствие реальных хозяйственных операций данной организации с контрагентами, отсутствие у них материально-технической базы для выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей. В результате в бюджет...
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Расследования 22.09.2017 16:06

В Волгоградской области подозреваемых в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней девочки охраняют от самосуда Десятки эмоционально возбужденных жителей Калача-на-Дону Волгоградской области собрались рядом с местом, где сегодня было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой. Полицейские выставили усиленное оцепление территории, где проходят следственные действия в связи с задержанием двух подозреваемых в убийстве ребенка. Как рассказал ИА «Высота 102» один из стражей порядка, который стоит в оцеплении, люди высказывают угрозы самосуда.    Напомним, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в Калаче-на-Дону задержаны двое мужчин. Местные жители часто...
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От Сталинграда - до Великой Победы 22.09.2017 15:43

В Волгоградской области ровесник революции отметил 100-летний юбилей Поздравления со столетним юбилеем принимает человек-легенда, ровесник революции Александр Михайлович Долгов, проживающий в  городе Новоаннинске Волгоградской области. Множество тягот и невзгод выпало на долю мальчишки, потерявшего отца и мать. В годы Великой Отечественной войны, как  сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, жизнь Александра Долгова становилась на одну грань со смертью: ранения, контузии, обморожение... Но, вспоминая сейчас то время, юбиляр не устает повторять, что именно советские люди, именно их самоотверженность и самопожертвование помогли ему остаться в живых в страшные военные годы. ...
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Общество 22.09.2017 15:39

Полномочия двух депутатов Краснокоротковского сельского поселения Новоаннинского муниципального района прекращены в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. По ее словам, в ходе проверки установлено, что народные избранники не представили в установленный срок сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на себя и своих близких родственников, а именно супругов и несовершеннолетних детей. Согласно требованиям российского законодательства, лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера...
Прочитана: 1482 раз
Расследования 22.09.2017 15:36

Задержан второй подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Калаче-на-Дону 5-летней  Сони Четвертновой. Как стало известно ИА «Высота 102», это мужчина по имени Дима. Вероятно, он являлся собутыльником 55-летнего Лукьяненко, которых местные жители часто видели в том месте, где пропала девочка, распивающими спиртные напитки.   Сегодня стало известно об обнаружении тела 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад, когда играла рядом с домом. Был задержан 55-летний мужчина по фамилии Лукьяненко. По некоторым сведениям, он жил в том же доме, где и семья девочки. По словам местных жителей, в его поведении...
Прочитана: 11547 раз
Расследования 22.09.2017 15:08

55-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону Волгоградской области, был соседом семьи ребенка по дому. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, мужчину по фамилии Лукьяненко многие считали странным, некоторые так про него и говорили: «кукушка поехала». В СУ СК по Волгоградской области ранее сообщали, что с задержанными уже проводятся следственные действия. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым данным, на момент обнаружения девочка была мертва уже несколько дней.  ...
Прочитана: 8866 раз
Астрахань 22.09.2017 14:22

Доцент кафедры Астраханского медуниверситета оштрафована за взятки В Астрахани вынесли приговор доценту одной из кафедр медицинского университета, которая виновна в 39 фактах получения взятки и покушения на получение взятки. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным прокуратуры Астраханской области, в течение 2016 года она получала от студентов деньги в пределах 6 тысяч рублей за выставление им положительных оценок за сдачу коллоквиумов без фактической их сдачи. Мировой судья назначил преподавателю вуза наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Фото ИА «Астрахань 24». ...
Прочитана: 1037 раз
Общество 22.09.2017 14:10

Прокуратура Волгограда добилась блокировки Интернет-страниц с предложениями о заключении фиктивного брака для оформления гражданства РФ. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, такую услугу предлагали всем желающим на страницах популярной соцсети. Там указывались контактные данные для согласования условий заключения брака, в том числе размера оплаты. Вход на страницу был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей Интернета. В соответствии с Семейным кодексом РФ фиктивный брак признается недействительным, а пособничество в незаконном приобретении гражданства РФ, в том числе путем использования заведомо подложных документов, влечет установленную законом ответственность. В связи с этим...
Прочитана: 813 раз
Расследования 22.09.2017 13:41

В Калаче-на-Дону Волгоградской области задержан 55-летний владелец хозпостройки, где было обнаружено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. С его участием уже проводятся следственные действия. Следователями устанавливается мотив расправы над девочкой и иные обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым сведениям, к тому времени. когда  девочку стали искать, она была уже мертва. По словам жителей города, место, где нашли ребенка, облюбовали для пьянок двое мужчин. Возможно, задержанный - один из них.             ...
Прочитана: 14087 раз
Расследования 22.09.2017 13:31

В Волгоградской области нашли тело пропавшей Сони Четвертновой В Калаче-на-Дону найдено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области. Тело ребенка нашли в нескольких десятках метров от дома, где она жила, в хозпостройке в  районе гаражей. По предварительным сведениям, девочку убили.  Напомним, 5-летняя Соня Четвертнова пропала 15 сентября с площадки, где она играла, недалеко от своего дома. Тысячи человек - полицейские, спасатели, казаки, волонтеры - неоднократно прочесывали местность, за информацию о пропавшем ребенке было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. Однако никаких следов до последнего так и не удавалось найти. 
Прочитана: 36121 раз


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