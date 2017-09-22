Сегодня завершился прием заявок от потенциальных участников конкурса на установку 1500 дорожных знаков на основных магистралях Волгограда. Все шесть претендентов, представившие документы, допущены к следующему этапу, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.

В целом на данные мероприятия выделено 30 млн рублей, на эти средства планируется установить более 5 тысяч знаков, в том числе те, что появятся согласно новой дислокации дорожных знаков, и те, которые заменят существующие. Общая сумма разбита на два лота. В ходе первого аукциона определена подрядная организация, которая выполнит часть работ по установке знаков на сумму в 22 млн рублей. Контракт с компанией будет подписан в ближайшее время. Второй аукцион на выполнение работ по установке 1500 дорожных знаков на сумму более 8 млн рублей состоится 29 сентября. Организация, которая определится по итогам аукциона, установит дорожные знаки на ул. Комсомольской, Рабоче-Крестьянской, Невской, Исторической и других. Заказчиком выполнения работ является МБУ «Северное».



