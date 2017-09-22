







Музыкальный фестиваль Волгоградской лиги КВН собрал накануне в Доме офицеров сотни зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», десять «взрослых» команд из вузов Волгограда и Волжского, а также сборная малышей «Лего» боролись за победу до последних минут фестиваля.

Волгоградцы активно участвуют в лигах разного уровня АМИК (А. Масляков и компания), в том числе и на проектах Первого канала. Поэтому уровень выступлений был очень высок – сорвать бурные аплодисменты зрителей удалось всем командам.





Все показанные миниатюры соответствовали общей идеи КВНовского движения - здоровый молодежный актуальный юмор для всех. Жюри отметило и тонкие политические зарисовки, и юмор на темы студенческой жизни и взаимоотношений. Зал буквально «штормило» от смеха и бурных оваций.





Партнер Волгоградской Лиги КВН сезона 2017 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» подготовил подарки участникам. Команде-победителю «Юга» из волгоградского филиала РЭУ им. Плеханова вручили беспроводную акустику , а всем её членам – блокноты, конфеты, кепки с символикой.





Самые юные участники фестиваля получили от ЛУКОЙЛа вкусные и полезные призы. Особый восторг вызвали корзины со сладостями.

«Праздник юмора и смеха удался, - считает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» А. Г. Спирин. - Лучшее тому подтверждение – смех и хорошее настроение зрителей. Спасибо командам! Они подарили нам замечательный, очень весёлый вечер. У каждой были удачные репризы и шутки, каждая стремилась к победе. В итоге коллективы Волгоградской городской лиги КВН подтвердили свой высокий класс. Уверен, что мы не напрасно приняли решение выступить генеральным партнером игр сезона-2017».















