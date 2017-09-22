В Волгоградской области ровесник революции отметил 100-летний юбилей

Поздравления со столетним юбилеем принимает человек-легенда, ровесник революции Александр Михайлович Долгов, проживающий в городе Новоаннинске Волгоградской области. Множество тягот и невзгод выпало на долю мальчишки, потерявшего отца и мать.

В годы Великой Отечественной войны, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, жизнь Александра Долгова становилась на одну грань со смертью: ранения, контузии, обморожение... Но, вспоминая сейчас то время, юбиляр не устает повторять, что именно советские люди, именно их самоотверженность и самопожертвование помогли ему остаться в живых в страшные военные годы.

«На фронт нас прибыло 27 человек летного состава, осталось живыми всего пять. Выйти из Сталинградского сражения было почти противоестественно, а погибнуть в нем — в порядке вещей, это почти неизбежно. Каждый из нас, кто был там, мог сказать: «Сталинград — это моя судьба». Я вправе сказать: «Сталинград — это и моя судьба», - так вспоминает Александр Михайлович битву, положившую начало победе Советского Союза над фашистской Германией. Родина отблагодарила его огромным количеством наград: орден Красной Звезды за Сталинград, орден Отечественной войны за каждодневный подвиг, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и многие другие.

Александр Долгов написал и издал две автобиографические книги, его уголок есть в местном музее, волгоградские художники пишут его портреты. Ровесник Великой Октябрьской революции и сейчас продолжает бороться за светлые идеи социализма. Юбиляр говорит, что вступил в партию в далеком 1941 году и уже 76 лет гордо несет звание коммуниста. А трезвый ум юбиляра, его готовность всегда прийти на помощь и искренняя любовь и доверие к людям восхищает и вызывает уважение у всех, кто знаком с ним.







