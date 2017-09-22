В Волгоградской области партнера нефтяного предприятия уличили в уклонении от уплаты более 400 млн рублей налогов

Налоговыми органами Волгоградской области выявлена и пресечена схема ухода от налогообложения в особо крупном размере одной из субподрядных организаций нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону. В ходе контрольных и судебных разбирательств установлено, что ООО "СК "Промизоляция", которое является субподрядчиком по исполнению строительно-монтажных работ для крупного нефтеперерабатывающего предприятия, в период 2013-2014 годы путем согласованных действий по оформлению фиктивных документов с недобросовестными контрагентами преследовало цель получения необоснованной налоговой выгоды. В суде было установлено отсутствие реальных хозяйственных операций данной организации с контрагентами, отсутствие у них материально-технической базы для выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей. В результате в бюджет не поступило более 400 млн. рублей, в том числе налог на добавленную стоимость – свыше 180 млн. рублей, налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ – свыше 226 млн. руб., налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет – свыше 25 млн. рублей. Первой и апелляционной инстанциями арбитражных судов доводы налогового органа, сделанные по результатам выездной налоговой проверки, признаны правомерными.



