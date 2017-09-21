



До конца года в Волгоградской области должны установить факты незаконного или несогласованного размещения технических средств и конструкций на объектах культурного наследия, к которым, в частности, относится и немало жилых домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия, соответствующее поручение органы исполнительной власти регионов России, в том числе и Волгоградской области, получили от министерства культуры РФ. В министерстве пояснили, что получают много жалоб от граждан, связанных с размещением на фасадах таких зданий кондиционеров, навесных конструкций, искажающих облик памятников, а также наносящих фасадам вред ввиду их многократного монтажа-демонтажа. А потому, считают в ведомстве, фасады таких зданий нужно приводить в порядок. До конца года региональные чиновники также должны проанализировать ранее выданные разрешения на размещение на зданиях объектов культурного наследия технических средств и конструкций и принять меры к их отзыву. Кроме того, в министерстве культуры потребовали привлечения к ответственности лиц, уличенных в нарушении законодательства, а именно закона об объектах культурного наследия, принятого еще в 2002 году, где закреплены принципы неизменности облика подобных зданий. Вероятно, чиновникам все-таки придется при выполнении поручения министерства культуры начать с себя. Сейчас, например, те же кондиционеры установлены и на здании администрации Волгоградской области, которое, как известно, относится к категории объектов культурного наследия регионального значения. К слову, ранее в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области также посчитали неуместным наличие кондиционеров на фасаде исторического здания по ул. Краснознаменской, 17, где располагаются региональные управления МВД и ФСБ.