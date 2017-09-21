В Волгограде появятся девять островков «Зеленой волны» РУСАЛа





Итоги грантового конкурса РУСАЛа в рамках второго этапа экологического марафона «Зеленая волна» подвели в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, на реализацию девяти проектов по озеленению города компания выделит около 90 тысяч рублей.

Гранты предназначены на приобретение саженцев и необходимого инвентаря для проведения благоустройства во дворах, скверах, парках, улицах, а также на территориях организаций и учреждений.

В итоге новые клумбы появятся возле МПК «Космос» в Красноармейском районе и рядом с молодежно-досуговым центром «Поколение Next» в Дзержинском районе города. Воспитанники социально-реалибитационного центра Ворошиловского района совместно со студентами Волгоградского техникума железнодорожного транспорта создадут мини-пруд с лужайкой, а вместо пустырей в поселке Заречном и около центра «Славянка» будут разбиты аллеи лип и каштанов, а также зеленые островки. На территории школы №88 юные волонтеры устроят цветущий сад в память о героях-земляках, новая живая зеленая изгородь появится в оздоровительном центре «Орленок». Воспитанники МПЦ «Ровесник» благоустроят сквер в Краснооктябрьском районе, а на территории Волгоградского алюминиевого завода появится «Серебристая аллея».

Марафон РУСАЛа «Зеленая волна» состоит из весеннего и осеннего этапов, включает высадку деревьев и другие экологические акции. В грантовом конкурсе участвуют активные горожане, которые направили в оргкомитет проекты по озеленению конкретной территории.

«Хочется отметить, что практически все поддержанные инициативы – это не просто посадка растений: как правило, это целые проекты ландшафтного дизайна, которые подразумевают и небольшой субботник, и обустройство клумб, и посильный ремонт малых архитектурных форм во дворах. Приятно, что горожане неравнодушны к облику своего города и готовы своими силами делать его ярче и комфортнее», - говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Всего в рамках экологического марафона «Зеленая волна» в 2017 году РУСАЛ профинансирует 78 проектов на сумму762 тысячи рублей.



