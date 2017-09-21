В Волгоградской области сократилось количество случаев отравления грибами

В Калаче-на-Дону найдено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области. Тело ребенка нашли в нескольких десятках метров от дома, где она жила, в хозпостройке в районе гаражей. По предварительным сведениям, девочку убили. Напомним, 5-летняя Соня Четвертнова пропала 15 сентября с площадки, где она играла, недалеко от своего дома. Тысячи человек - полицейские, спасатели, казаки, волонтеры - неоднократно прочесывали местность, за информацию о пропавшем ребенке было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. Однако никаких следов до последнего так и не удавалось найти.