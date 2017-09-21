



В Волгограде готовят к капитальному ремонту здания железнодорожных вокзалов, признанных объектами культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, положительное заключение госэкспертизы выдано уже на ремонт здания багажного отделения на станции Ельшанка. Также планируется отреставрировать здание вокзала на станции Ельшанка и вокзала и багажного отделения на станции Сарепта. Заказчиком работ выступила Приволжская железная дорога.

Справка. Здание железнодорожного вокзала Сарепта было построено в 1895 году, свое название он получил от немецкой колонии, которая находилась на этой территории. Здание вокзала на станции Ельшанка было возведено в начале 20 века. А вот уникальное здание вокзала в Гумраке снесли в начале 2016 года. Оно было построено в последней трети 19 века и до последнего времени являлось единственным сохранившимся на территории региона образцом подобной архитектуры позапрошлого века. Его фасад полностью состоял из деревянных досок и бруса. Местные жители протестовали против сноса здания, но остановить его не смогли. По одной из версий, старый вокзал в Гумраке снесли из-за предстоящей реконструкции путей к ЧМ-2018.



