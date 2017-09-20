





Сентябрь — самый оптимальный месяц для прививок против гриппа. Об этом ИА «Высота 102» сообщила председатель комитета по охране здоровья Волгоградской облдумы, врач с тридцатилетним стажем Наталья Семенова, которая сама накануне сделала прививку в поликлинике №12 Волгограда. Благоприятен первый месяц осени потому, что за октябрь и ноябрь у человека вырабатывается иммунитет, который ему очень понадобится зимой и в начале весны. В декабре, отмечает Наталья Семенова, когда эпидемиологическая ситуация уже ухудшена, прививаться практически бесполезно. Главное, что дает прививка, считает главный думский доктор, - это страховка даже не от самого гриппа, а от тяжелых последствий, которые зачастую наступают после перенесенной болезни. В первую очередь, - от пневмонии.

Наталья Валерьевна обратилась прежде всего к тем группам населения, которые должны быть привиты в первую очередь. «Это родители и дети, а также беременные женщины, для которых закуплены безопасные вакцины без консервантов. Еще одна важная группа — пенсионеры, имеющие хронические заболевания. Эти пациенты являются группой риска. Медики также обязаны прививаться. Студенты тоже несут угрозу для возникновения эпидемиологической ситуации», - отметила Наталья Семенова.

Для предотвращения эпидемии на территории Волгоградсекой области необходимо привить не менее 30% населения региона. Сейчас прививочная кампания идет весьма активно. Эту тенденцию отмечают и в поликлинике №12, в которой из 12 с лишним тысяч поступившей в августе вакцины почти половина уже израсходована.

Для прививок, как и в прошлом году, используется российский препарат «Совигрипп». Его действие распространяется на гонконгский, свиной грипп и самый опасный вид заболевания - группы «Б». В настоящее время в регион завезено свыше 850 тысяч доз вакцины, что составляет почти 83% от заявленного количества.



