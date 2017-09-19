Эксперты ОНФ помогли главврачам волгоградских поликлиник сократить путь до пациентов

На 8 лет в исправительную колонию строгого режима отправится за торговлю наркотиками житель Саратова Виталий Горобченко, об этом сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградской областной прокуратуре. К такому сроку 30-летнего наркоторговца приговорил Тракторозаводский районный суд. Как установили правоохранители, Горобченко снял квартиру в Тракторозаводском районе, куда постоянно привозил из Москвы крупные партии наркотиков. В Волгограде он делил их на мелкие партии для других распространителей. Для этого он по указаниям куратора делал “закладки” в тайниках. Преступник был задержан в апреле этого года. После задержания в устроенном им тайнике обнаружили более 66 граммов так называемой «соли». Свою вину наркодиллер в суде признал.

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