В Волгограде ищут виновника образования нефтяного шлейфа на Волге

Транспортная и природоохранная прокуратура, а также линейное управление МВД России на транспорте займутся проведением оперативно-розыскных мероприятий по установлению источника сброса нефтепродуктов в Волгу. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области. Напомним, информагентство сообщало о том, что 15 сентября около острова Сарпинский в районе Красноармейского района было обнаружено нефтяное пятно длиной около 2 километров. Сообщение в управление поступило от старшего диспетчера ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы природной воды и почвы на наличие нефтепродуктов. В настоящее время в экспертной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области готовятся результаты отобранных проб качества воды и почвы. На момент обследования источников сброса нефтепродуктов в водный объект не обнаружено. Теперь виновника загрязнения Волги будут искать оперативники.



