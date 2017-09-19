В Волгограде в ДТП с автобусом и двумя машинами пострадали три человека

16-летняя девушка и двое водителей пострадали в ДТП с двумя “легковушками” и автобусом. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел напротив дома №14 по улице Череповецкой.

Водитель “Лады” выехал на встречную полосу и столкнулся с “Toyota Camry”. От удара иномарку отбросило под ехавший рядом автобус. Травмы в результате двух столкновений получили водители легковых машин и юная пассажирка автобуса, все они доставлены в больницу.