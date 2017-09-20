"Разноцветного" бегемота привезли в Волгоград артисты Росгосцирка и цирка Юрия Никулина

Сентябрь — самый оптимальный месяц для прививок против гриппа. Об этом ИА «Высота 102» сообщила председатель комитета по охране здоровья Волгоградской облдумы, врач с тридцатилетним стажем Наталья Семенова, которая сама накануне сделала прививку в поликлинике №12 Волгограда. Благоприятен первый месяц осени потому, что за октябрь и ноябрь у человека вырабатывается иммунитет, который ему очень понадобится зимой и в начале весны. В декабре, отмечает Наталья Семенова, когда эпидемиологическая ситуация уже ухудшена, прививаться практически бесполезно. Главное, что дает прививка, считает главный думский доктор, - это страховка даже не от самого гриппа, а от тяжелых последствий, которые зачастую наступают после перенесенной...