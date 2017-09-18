В них приняли участие 14 политических партий. Пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму четыре партии: «Единая Россия» (54,20%), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и «Справедливая Россия» (6,22%).

Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить относительное большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов.

Напомним результаты волеизъявления в Госдуму 18 сентября 2016 года в Волгоградской области. 50,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получила «Единая Россия». ЛДПР получила - 16,16% голосов, КПРФ – 14,97%, «Справедливая Россия» - 5,62%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. "Коммунисты России" набрали 2,53%, партия "Пенсионеры за справедливость" - 1,84%, "Яблоко" - 1,75%, партия "Родина" - 1,26%. Остальные партии получили менее 1% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По всем одномандатным округам победили кандидаты "Единой России" - Анна Кувычко получила 41,5% избирателей, Татьяна Цыбизова - 44,46%, Ирина Гусева - 48,6%, Владимир Плотников - 56,35%.





В Волгоградском избирательном округе №81 остальные места распределились так:

Михаил Таранцов (КПРФ) - 22,33%;

Юрий Чекалин (ЛДПР) - 10,27%;

Олег Михеев ("Справедливая Россия") - 9,08%;

Анатолий Баранкевич ("Патриоты России") - 4,38%;

Сергей Дорохов ("Коммунисты России") - 3,80%.





В Красноармейском избирательном округе №82 остальные места распределились так:

Дмитрий Крылов ("Патриоты России" - 13,66%;

Алексей Буров (КПРФ) - 12,52%;

Олег Орлов (ЛДПР) - 10,18%;

Дмитрий Калашников ("Справедливая Россия") - 10,18%;

Галина Болдырева ("Яблоко") - 3,76%.





В Михайловском избирательном округе №83 остальные места распределились так:

Евгений Шаманаев (КПРФ) - 11,02%;

Алексей Майборода (ЛДПР) - 10,02%;

Алексей Михеев ("Справедливая Россия") - 8,34%;

Андрей Бабкин ("Патриоты России") - 3,17%;

Андрей Прошаков (партия "Родина") - 2,37%.





в Волжском избирательном округе №84 остальные места распределились так:

Дмитрий Литвинцев (ЛДПР) - 16,33%

Александр Кобелев (КПРФ) - 11,64%

Екатерина Сурова ("Справедливая Россия") - 6,73%

Нонна Цкаева ("Коммунисты Росси") - 3,05%

Александр Ефимов ("Яблоко") - 3,03%.





Явка избирателей составила 42,04% человек от общего числа жителей региона, обладающих электоральным правом.

Депутаты Госдумы РФ Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова поделились с ИА "Высота 102" впечатлениями о работе в Госдуме РФ.