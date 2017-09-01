Пять причин купить Volkswagen Tiguan по выгодной цене в сентябре в «Волга-Раст»









Если вы уже давно собирались купить новый автомобиль, но до сих пор откладывали, то сейчас самое время. О причинах приобрести в сентябре новый Volkswagen Tiguan ИА «Высота 102» рассказали в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen.

Привлекательность нового Volkswagen Tiguan

Пропорции кузова нового Volkswagen Tiguan стали еще динамичнее, был изменен дизайн, а масса уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. Турбо мотор стал мощнее, «автомат» заменили на более прогрессивный «робот», а систему полного привода снабдили возможностью выбора режимов.

Отличная управляемость

Новый Volkswagen Tiguan получился очень уравновешенным автомобилем. Хваткий упругий руль — плотный и легкий одновременно. В поворотах Tiguan четко проходит задуманную траекторию. Отзывчивая педаль газа, покладистые тормоза и подвеска. Динамики вполне хватает для очень даже быстрой и активной езды. Если водитель собрался съезжать с асфальта, то необходимо переключиться во «внедорожный» режим. Умная электроника перекидывает тягу к нужным колесам мягко, без рывков, запаздываний.

Эргономика салона и современный дизайн





За рулем нового Tiguan водитель чувствует себя как дома. Селектор роботизированной коробки передач двигается по прямой линии. Индикация включенных режимов — только на приборной панели. Рычаг останавливается точно напротив соответствующих пиктограмм. Рядом с селектором — «шайба» выбора режимов работы полноприводной трансмиссии. Новый Volkswagen Tiguan уже в комплектации Comfortline1 имеет систему контроля дистанции.

Дизайн интерьера всех современных автомобилей концерна Volkswagen строг и идеально выверен эргономически. Передние подголовники «управляются» боковой кнопкой и регулируются не только по высоте, но и по «вылету». Климат-контроль имеет отдельные клавиши для изменения режимов обдува.

Просторный салон, вместительный багажник

Салон достаточно просторный, к услугам пассажиров отдельная регулировка «климата», откидные столики, удобный подлокотник и достаточное количество вещевых отсеков.





Багажник — еще одно достоинство нового Tiguan. Его объем составляет 615 литров (при загрузке до задних сидений). При сложенных спинках задних сидений увеличивается до 1655 литров. Здесь есть дополнительные розетки как на 12V, так и на 230V, рычажки дистанционного откидывания спинок заднего дивана и даже дополнительный съемный фонарик. Фальшпол в поднятом положении удерживается специальными упорами. Под ним — запаска-докатка, набор штатных инструментов и дополнительные емкости для принадлежностей.

Техническое оснащение и комплектация

Под капотом в зависимости от комплектации может быть разная комплектация мотора с трансмиссией, начиная с мотора 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и заканчивая двигателем 2.0 TSI мощностью 220 л.с.





Новый Tiguan поставляется в 3-х комплектациях: Trendline2, Comfortline и Highline3.

Комплектация Trendline включает в себя спортивное кожаное рулевое колесо с подогревом, рычаг переключения передач с кожаной отделкой, систему контроля дистанции спереди с функцией экстренного торможения и системой распознавания пешеходов, ассистента движения по полосе и систему аварийного торможения. Также у кроссовера есть шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и легкосплавные колеса. Светодиодные задние фонари нового кроссовера доступны и в базовой версии.

Комплектация Comfortline оборудована многочисленными вспомогательными системами, которые дают возможность индивидуальной настройки и обеспечивают лёгкую поездку с высочайшим уровнем комфорта. Новый кроссовер оснащён парковочным ассистентом со встроенными ультразвуковыми датчиками спереди и сзади и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Комплектация Highline имеет ряд эксклюзивных элементов: 18-дюймовые легкосплавные диски, отделку деталей автомобиля хромом, системы помощи водителю, которые обеспечивают высокий уровень безопасности. Сиденья с большим количеством настроек и подогревом и опции электропривод двери багажного отделения существенно повышают степень комфорта.

Записаться на тест-драйв можно по телефону (8442) 78-11-11.





* Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска с бензиновыми двигателями (2WD) мощностью 125 л.с. или 150 л.с. в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи.





1 – Комфортлайн

2 – Трендлайн

3 – Хайлайн











