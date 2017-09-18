



Сегодня утвержден новый руководитель совета регионального отделения партии «Родина». Как сообщает ИА «Высота 102», на внеочередной конференции лидером местного представительства политической силы назначен Константин Глушенок. Глушенок известен как политический эксперт и как представитель реготделения ОНФ, в котором он является членом ревизионной группы.

Длительное время реготделение «Родины» в Волгоградской области пребывало в подвешенном состоянии, не проявляя какой-либо политической активности. С осени 2013 по осень 2014 года партийное представительство возглавлял экс-депутат облдумы Николай Чувальский, который, впрочем, со скандалом покинул пост. Избирательная кампания реготделения партии 2014 года оказалась провальной — ни одного мандата в облдуме «Родина» не получила.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» Константин Глушенок заявил о намерении региональных партийцев участвовать в выборах 2018 года. Напомним, самые крупные местные кампании пройдут в Волгограде и Волжском, где обновятся составы городской дум.

Напомним, Константин Глушенок вместе с однопартийцем Дмитрием Коломыцевым стояли у истоков создания регионального отделения "Родины" еще в 2004 году, когда лидером партии был Дмитрий Рогозин, в то время - вице-спикер Госдумы РФ. Через некоторое время Дмитрий Коломыцев подвергся нападению неизвестных, которых так и не нашли.