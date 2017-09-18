|Политика
|18.09.2017 15:28
В Волгоградской области новый региональный лидер полузабытой партии вернулся на "Родину"
Сегодня утвержден новый руководитель совета регионального отделения партии «Родина». Как сообщает ИА «Высота 102», на внеочередной конференции лидером местного представительства политической силы назначен Константин Глушенок. Глушенок известен как политический эксперт и как представитель реготделения ОНФ, в котором он является членом ревизионной группы.
Длительное время реготделение «Родины» в Волгоградской области пребывало в подвешенном состоянии, не проявляя какой-либо политической активности. С осени 2013 по осень 2014 года партийное представительство возглавлял экс-депутат облдумы Николай Чувальский, который, впрочем, со скандалом покинул пост. Избирательная кампания реготделения партии 2014 года оказалась провальной — ни одного мандата в облдуме «Родина» не получила.
В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» Константин Глушенок заявил о намерении региональных партийцев участвовать в выборах 2018 года. Напомним, самые крупные местные кампании пройдут в Волгограде и Волжском, где обновятся составы городской дум.
Напомним, Константин Глушенок вместе с однопартийцем Дмитрием Коломыцевым стояли у истоков создания регионального отделения "Родины" еще в 2004 году, когда лидером партии был Дмитрий Рогозин, в то время - вице-спикер Госдумы РФ. Через некоторое время Дмитрий Коломыцев подвергся нападению неизвестных, которых так и не нашли.
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|Происшествия
|18.09.2017 17:04
Мужчина погиб, упав с крыши многоэтажного дома, об этом сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области. Трагедия произошла в Советском районе на улице Тулака. По предварительным данным, 63-летний волгоградец сорвался с крыши девятиэтажного дома. Выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что при жизни погибший злоупотреблял алкоголем.
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|Общество
|18.09.2017 16:29
Для удобства студентов педагогического, технического и медицинского университетов, проживающих в общежитиях на ул. Хиросимы и Рокоссовского, организованы специальные укороченные рейсы на опорном маршруте №20. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы большой вместимости следуют от остановки «Ул. Хиросимы» до остановки «Аллея Героев». Своих пассажиров транспорт ожидает на ул. Хиросимы в 7-40 с отправкой в сторону Аллеи Героев в 7-45. Еще один рейс автобус совершает через полчаса – в 8-10 он подъезжает к остановке «Ул. Хиросимы», в 8-15 отправляется к вузам. Специально организованные рейсы позволяют, в первую очередь, студентам быстро и комфортно добираться до основных корпусов...
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|Расследования
|18.09.2017 16:14 (Обновлено: 18.09.2017 16:19)
Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения руководителю штаба Навального в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского облсуда Анастасия Черемушникова. Алексей Волков, согласно постановлению суда, до 3 октября будет находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге. Такое решение Центральный районный суд принял 31 августа. Жалобу на постановление районного суда адвокат Волкова направил письмом, поэтому об обжаловании меры пресечения стало известно только в конце прошлой недели, когда письмо доставили. Напомним, Волков обвиняется в реабилитации нацизма. На прошлой неделе он вылетел в Санкт-Петербург для исполнения меры пресечения, где в аэропорту его встретили сотрудники УФСИН. Уголовное дело по признакам преступления,...
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|Расследования
|18.09.2017 16:14
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Городищенскому району задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний местный житель незаконно привлек для сельхозработ трех иностранцев, которые не имели патента на работу. Когда работодателя и рабочих доставили в отдел полиции, фермер предложил 15 тысяч рублей руководителю одного из полицейских подразделений за не привлечение к ответственности за данное правонарушение. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном. ...
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|Общество
|18.09.2017 14:58
Региональные власти готовятся продлить срок действующего ограничения посещения лесов Волгоградской области и въезда в них транспортных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, новый режим ограничения посещения лесных массивов будет действовать с 25 сентября по 15 октября. Речь идет об отдельных территориях в 22 лесничествах региона. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим в связи с сохраняющейся чрезвычайно высокой пожароопасностью. Специалисты напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения мер противопожарной безопасности. Отметим, что только за минувшие сутки в области пожарными...
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|Происшествия
|18.09.2017 14:09
ЧП случилось только что в районе автовокзала в Волгограде на ул. Балонина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина подожгла на себе платье. Пострадавшая выжила, хотя получила ожоги примерно 30% тела. Сейчас ее транспортируют в Волгоградскую городскую клиническую больницу №25. По предварительным данным, женщина является гражданкой Украины, ее возраст - примерно 74 года. Выясняется, что стало причиной этого поступка.
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|Политика
|18.09.2017 13:22
Еще один депутат Волгоградской облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР» со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России» Владлен Колесников. Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.
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|Экономика
|18.09.2017 13:09
На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода людей на поверхность. Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню сотрудники...
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|Происшествия
|18.09.2017 12:50
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного...
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|Расследования
|18.09.2017 12:34
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь...
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|Экономика
|18.09.2017 12:30
Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни. Один из уроков провела компания «Сады Придонья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт. «Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также, как делают...
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|Расследования
|18.09.2017 12:28
Апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда от 16 мая 2017 года в отношении Александра Галды. Приговором суда первой инстанции он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. За содеянное Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного строительством здания школы в х.Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области, согласно которому он являлся собственником...
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|Политика
|18.09.2017 12:17
Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по единому избирательному округу Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс-руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель, который войдет в состав Волжской региональной группы №11 партии "ЕР", проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после ухода Владимира Струка на должность советника губернатора. Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в регпарламент, за счет чего Рогозин содержит семью. Тот ответил - "за...
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|Расследования
|18.09.2017 11:59
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
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|Спорт
|18.09.2017 11:45
Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
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18 сентября 17:04
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В Волгоградской области новый региональный лидер полузабытой партии вернулся на "Родину" 3
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