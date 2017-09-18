



Еще один депутат Волгоградской облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР» со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России» Владлен Колесников.

Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.