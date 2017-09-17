|Финграмотность
|18.09.2017 10:26
Кредитуешься? Оцени возможности и риски
Ритм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас?
Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования.
С какой целью?
Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья надо платить, так лучше платить кредит, но за своё жильё. Учитывая заработок Андрея, ежемесячный платеж по ипотеке превысит 45% доходов семьи, к тому же квартира будет в залоге у банка. Андрей в раздумье.
Волжанка Марина Э. очень хотела сделать достойный подарок супругу на 35-летие. На дорогой смартфон, о котором он мечтал, денег не хватало. Но – была кредитная карта, которой она не решалась пользоваться. А тут решилась. Воспользовавшись заёмными деньгами, она рассчиталась по ним в льготный – 100-дневный период, не переплатив ни копейки.
Банки стараются каждому клиенту сделать своё предложение. Если в первом случае Андрей И. берет целевой кредит на покупку квартиры, то Марина Э. могла потратить средства с кредитки на что угодно – то есть воспользовалась кредитными средствами на неопределенные цели. В первом случае на процент кредита может повлиять наличие первого взноса и страховки.
Что популярно у заёмщиков?
Как сообщал в своих официальных релизах ВТБ24, основными драйверами роста в минувшем полугодии 2017 года стали ипотека и кредиты наличными. Наибольший прирост продаж кредитов физлиц ВТБ24 показал в сегменте автокредитования. В этот период было выдано более 47 тыс. кредитов на покупку авто общей суммой 28,9 млрд рублей, что на 42% превосходит показатели января-июля 2016 года.
В МИнБанке подтвердили, что сейчас востребованы ипотечные кредиты, которые стали доступнее в связи с общим снижением процентных ставок по данному виду кредитования. «Наши сотрудники подбирают наиболее оптимальные условия кредитования в зависимости от индивидуальных потребностей клиентов. Условия эти зависят от объекта недвижимости, статуса, возраста и места работы заёмщика. Имеет значение и готовность страхования рисков, возникающих в ходе обслуживания кредита», -поясняют в банке.
По статистике Банка Жилищного Финансирования, все большую популярность набирают кредиты на разные цели под залог имеющейся квартиры. «Мы наблюдаем в разы растущий спрос на такие кредиты последние два-три года, - комментирует Управляющий кредитно-кассовым офисом в г. Волгограде АО "Банк ЖилФинанс" Алексей Калугин. - Потребители не только все лучше понимают, что квартира - это актив, под который можно оформить кредит, но и видят, что такой кредит дешевле и проще получить, чем «классический» кредит на бизнес или кредит для ИП. Обычно клиенты получают деньги на ремонт, покупку квартиры в новостройке. Можно получить на постройку дачи, покупку земельного участка. По сути, ИП получают потребительский кредит на свои бизнес-цели. При этом нет необходимости собирать «пакет» документов по бизнесу и оборотам, так один из основных факторов принятия решения о кредите со стороны банка - это качество и цена залога».
На какой срок?
Так ли важен срок выплаты кредита? Даже вышеприведенные примеры показывают, что «да»! Андрей планировал выплатить ипотечный кредит в течение 10 лет, поэтому сумма ежемесячных выплат «зашкаливала». Когда же сотрудники банка предложили взять ипотеку сроком на 15 лет, оказалось, что в допустимые 30% от дохода семья уложится. Мало того, через 3 года после рождения ребенка хочет приступить к работе мама. В данном случае долгосрочный кредит оправдан. А точно посчитать выплаты по кредиту Дмитрию помог недавно открытый Центробанком сайт http://fincult.info, где в сервисах заложены калькуляторы.
В случае покупки Мариной смартфона наоборот, не было смысла затягивать выплаты. 4 тысячи в месяц – немалая для неё сумма, но она смогла спланировать бюджет и в течение 3 месяцев – то есть в краткие сроки погасить кредит. Можно было продлить срок и взять среднесрочный кредит на 2-3 года, снизив тем самым нагрузку. Но в этом случае кредитная карта уже бы не помогла, пришлось бы оформлять заем в банке лично, а также платить проценты.
Итак, как уже понял читатель, в каждом конкретном случае надо взвешенно решать, на какой срок кредитоваться.
По какой схеме гасить?
Бывает, что банки предлагают клиенту персональную схему погашения кредитов. Но, как правило, используются типовые схемы. Итак, каков алгоритм? Платить надо ежемесячно. Равными долями во время всего срока – такие платежи называют аннуитетными. Есть дифференцированные – когда платежи идут по убывающей.
Как выбрать кредитное предложение ?
Спешить в выборе кредитного учреждения не стоит – очень обидно, когда вдруг выяснится, что другой банк предлагал более выгодные условия. Поэтому важно найти и надежный банк, и хорошие условия кредитов. Как сравнить? Всю информацию можно посмотреть на официальных сайтах, а при отсутствии у вас интернета – в офисах банков.
Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи, по электронной почте [email protected]
Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"
Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru
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Прочитана: 358 раз
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|18.09.2017 08:07 (Обновлено: 18.09.2017 11:31)
В Волгограде состоялось официальное открытие сети медицинских клиник «СОВА». Многопрофильная амбулатория и стационар находятся в центре города по адресу проспект им. В.И. Ленина д.59Б – на трех этажах административного здания бывшего метизного завода. А многопрофильная поликлиника – в Красноармейском районе города на проспекте Героев Сталинграда 35, сообщает ИА "Высота 102". Об открытии клиники - в репортаже ИА «Высота 102». Несколько месяцев работы в Волгограде показали, что клиника «СОВА» становится одним из лучших медицинских учреждений города по техническому оснащению, применению передовых технологий, подбору профессиональных кадров. «СОВА» в Волгограде – клиника экспертного уровня, – отмечает главный врач клиник «СОВА» в...
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|Происшествия
|17.09.2017 16:14
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|17.09.2017 12:14
Федеральную социальную доплату к пенсии в Волгоградской области получают более 113 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Пенсионного фонда. Напомним, доплату получают те пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в нашем регионе составляет 8 535 рублей. Таким образом, «честно заработанная» пенсия части волгоградских пенсионеров не дотягивает и до 7 тысяч рублей. Если учесть, что в настоящее время в регионе проживает около 780 тысяч пенсионеров, то фактически каждого седьмого из них можно назвать бедным. Напомним, социальные доплаты к...
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