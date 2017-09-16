Благодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина» прошёл в Храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. В богослужении приняли участие руководство Главного управления МЧС России по региону, а также сотрудники его подведомственных подразделений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство.Православные верующие отметили сегодня день иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Именно этот образ считается покровительницей пожарных-спасателей. С давних времён в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает жильё и людей от огня.Пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Богослужение в Храме Всех Святых совершил Протоиерей Георгий Лазарев. Он благословил волгоградских пожарных и пожелал помощи Божьей в их нелёгком труде на благо Отечества, отметил героизм и мужество огнеборцев, призвал помнить погибших, отдавших свою жизнь во спасение жизни других людей.