







КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на участие китайских компаний в российских проектах по глубокой переработке алюминия. Об этом сообщил журналистам в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое прошло в Казани.

"Мы рассчитываем на активное участие китайских алюминиевых компаний в тех проектах, которые сегодня развиваются вокруг алюминиевых заводов в Красноярске, Хакасии, Волгограде, где создаются дополнительные индустриальные зоны по углубленной переработке алюминия для создания новых продуктов из алюминия: кабеля, порошковой металлургии, дисков, широкого перечня продукции, где мы видим возможности для импортозамещения по той номенклатуре, которая сегодня заводится из-за рубежа", - сказал он.

Мантуров добавил, что до 30% общего объема рынка алюминиевой продукции импортируется в РФ. "Поэтому мы приглашаем наших китайских коллег для того, чтобы сформировать сбалансированные мощности и в Китае, и в РФ в направлении алюминиевой промышленности. Это позволяет нам говорить о внедрении новых технологий, современных промышленных укладов, новых промышленных предприятий", - резюмировал он.



