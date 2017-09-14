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 15.09.2017 08:51

Минпромторг РФ рассчитывает на участие компаний Китая в проектах по переработке алюминия

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на участие китайских компаний в российских проектах по глубокой переработке алюминия. Об этом сообщил журналистам в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое прошло в Казани.
"Мы рассчитываем на активное участие китайских алюминиевых компаний в тех проектах, которые сегодня развиваются вокруг алюминиевых заводов в Красноярске, Хакасии, Волгограде, где создаются дополнительные индустриальные зоны по углубленной переработке алюминия для создания новых продуктов из алюминия: кабеля, порошковой металлургии, дисков, широкого перечня продукции, где мы видим возможности для импортозамещения по той номенклатуре, которая сегодня заводится из-за рубежа", - сказал он.
Мантуров добавил, что до 30% общего объема рынка алюминиевой продукции импортируется в РФ. "Поэтому мы приглашаем наших китайских коллег для того, чтобы сформировать сбалансированные мощности и в Китае, и в РФ в направлении алюминиевой промышленности. Это позволяет нам говорить о внедрении новых технологий, современных промышленных укладов, новых промышленных предприятий", - резюмировал он. 

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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Экономика 15.09.2017 12:55

В Волжском на фестиваль «Вместе Ярче» пришли сотни горожан Общегородской семейный праздник в рамках Второго Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» состоялся накануне в городе Волжский Волгоградской области. На мероприятие собрались сотни волжан. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, прошедший впервые в Волжском фестиваль вызвал большой интерес у горожан. Волжане подписывали личную декларацию о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе. Ведущими была провозглашена петиция в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение в России. С праздничной сцены к волжанам обратился глава города Игорь Воронин, поблагодарив за неравнодушие и стремление сохранить энергоресурсы: «Здорово, что в Волжском проходит фестиваль энергосбережения! Наше бережное отношение к электроэнергии...
Прочитана: 67 раз
Политика 15.09.2017 12:11

В понедельник, 18 сентября на заседании политсовета регионального отделения «Единой России» назовут имя претендента на освободившееся в минувший четверг место депутата Волгоградской облдумы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР». Напомним, Владимир Струк сложил с себя полномочия депутата регпарламента и стал советником губернатора по вопросам агропромышленного комплекса. Так как Владимир Струк избирался в облдуму по партийным спискам, то, соответственно, волгоградские единороссы должны назвать, кто из членов  партии "Единая Россия" займет вакантное место. По сведениям информагентства, новым депутатом регпарламента может стать один из партийных функционеров Волжского. Напомним, по итогам довыборов в облдуму по Среднеахтубинскому избирательному округу №15...
Прочитана: 520 раз
Происшествия 15.09.2017 11:52

В Волгограде задержали виновника пожара у производственных складов Задержан предполагаемый виновник ландшафтного пожара в Дзержинском районе Волгограда, угрожавшего складам и производственным объектам. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, огнем было уничтожено 1 га растительности на улице Шопена. И только своевременное вмешательство подразделений МЧС не дало огню перекинуться на расположенные поблизости склады и производственные базы. Установлено, что причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем 41-летнего мужчины, который развел в балке костер. Его доставили в отдел полиции. Полицейские проверяют не носят ли действия подозреваемого умышленный характер.
Прочитана: 466 раз
Общество 15.09.2017 11:38

Депутаты Волгоградской гордумы намерены рассмотреть изменения в порядок присуждения премий города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, теперь премии будут присуждаться лишь в области литературы и искусства и в области образования. Ранее, напомним, премии вручались еще и в области науки и техники, а также в сфере здравоохранения. Один из аргументов внесения соответствующих изменений – экономия бюджетных средств и приведение нормативных актов в соответствии с законодательством. Так, например, администрация Волгограда, напомним, уже не имеет полномочий в сфере оказания медицинской помощи, поэтому, отметили в КСП Волгограда, у органа местного самоуправления нет оснований для награждения...
Прочитана: 1614 раз
Расследования 15.09.2017 11:22

До шести лет тюрьмы за торговлю оружием и боеприпасами грозит двоим жителям Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в течение пяти месяцев - с декабря 2016 по апрель 2017 года - двое подельников продавали оружие "запасенное"еще в 90-х - начале 2000-х. Они продали 2 мелкокалиберных револьвера, более 300 патронов калибра 5,6 и 9 мм, и около килограмма пороха. За все это преступники выручили около 40 тысяч рублей. Занимались злоумышленники и "производством" убийственных механизмов. Так, как выяснили следователи, подозреваемые сбыли обрез, изготовленный из мелкокалиберной винтовки. 
Прочитана: 476 раз
Астрахань 15.09.2017 11:10

Сотрудники волгоградского и астраханского мотовзводов устроили ночью погоню за нарушителем В Астрахани начались оперативно-профилактические мероприятия астраханской Госавтоинспекции и ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». За минувшую ночь полицейские выявили 9 нарушений ПДД. Это управление мототранспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке, отсутствие прав, страховых полисов и госномеров. За одним нарушителем, проигнорировавшим требование инспекторов об остановке, было организовано преследование. Сегодня на территории Астрахани проходят масштабные проверки состояния водителей. Безопасность дорожного движения обеспечивают 6 патрулей на мотоциклах Yamaha, сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы, а также спецвзвода ДПС оперативного реагирования...
Прочитана: 582 раз
Расследования 15.09.2017 10:59

К одному году лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 32-летний гражданин Украины, который незаконно пересек государственную границу РФ и обосновался в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Пограничном управлении ФСБ России по региону, мужчину задержали в мае текущего года в волгоградском регионе, где он проживал вместе с сожительницей. Установлено, что гражданин Украины ранее был судим за убийство, отбыл срок в колонии строго режима в Липецкой области. До 2019 года ему было запрещено въезжать на территорию России, однако в 2014 году он решил уехать из Украины. В июле мужчина купил билет на рейсовый автобус и предпринял попытку пересечь...
Прочитана: 352 раз
Экология 15.09.2017 09:44

Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалках Подозрительными действиями подрядной организации сопровождается активный демонтаж дома №60 на Университетском проспекте в Волгограде, где 16 мая произошло обрушение конструкций из-за взрыва газа, сообщает ИА «Высота 102». Как известно, здание признали непригодным для проживания, провели конкурсные процедуры и определились с подрядчиком – ООО «Астра». Компания взялась разобрать дом, вывезти мусор и к середине октября полностью очистить площадку под благоустройство. Но, часть нешуточных объемов строительных отходов вывозится вовсе не на официальные полигоны, коих в Волгограде всего три, а по излюбленным адресам недобросовестных перевозчиков - туда, где избавиться от груза можно не заморачиваясь с договорами на размещение ТБО....
Прочитана: 5480 раз
Политика 15.09.2017 08:07

Бывший депутат Волгоградской облдумы Владимир Струк стал советником губернатора Волгоградской области по вопросам развития агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу губернатора, подписал Андрей Бочаров. Произошло это накануне, в день, когда регпарламент принял отставку Владимира Струка – он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее, напомним, депутатом Волгоградской облдумы по Среднеахтубинскому избирательному округу №15 был избран сын Владимира Струка – Михаил. Однако семейная династия депутатов в областной думе просуществовала лишь один день – в среду облизбирком утвердил результаты довыборов в регпарламент, на которых победил Струк-младший, а в четверг Струк-старший перестал быть депутатом. Теперь...
Прочитана: 2139 раз
Расследования 14.09.2017 20:45

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» нашли признаки сговора на торгах по поставке питания в школы, больницы и детские сады Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ОНФ, под подозрение попали контракты, заключенные с 2011 по 2017 гг. на сумму 3,18 млрд руб., с участием пяти индивидуальных предпринимателей и одной компании - ООО «Торговый дом СПП». Народный фронт обратился в ФАС России с просьбой проверить эти сделки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.  Эксперты и активисты проекта ОНФ «За честные закупки» начали проверку контрактов после сообщения об отравлении детей в группе детского сада №357. Внимание общественников...
Прочитана: 8108 раз
Общество 14.09.2017 20:42

Благодаря «ЛУКОЙЛу» в Касимовском парке Волгограда зашумели краснолистные клёны Двадцать саженцев клёна краснолистного высадили сегодня в Касимовском сквере Волгограда участники молодежного Форума организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона «Молодежь и экология – от теории к действию».  Как сообщает ИА «Высота 102», в сквере Ворошиловского района было очень оживленно – здесь собрались лукойловцы из нескольких регионов, работающие практически во всех сегментах бизнеса. А это - геологоразведка, переработка нефти и газа, транспортировка, энергетика, сбыт нефтепродуктов. Деревья молодые нефтяники высадили очень дружно и по всем правилам садоводства. «Профессионалы - везде профессионалы, даже деревья сажают, как садовники», - поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» житель Ворошиловского...
Прочитана: 1892 раз
Аналитика 14.09.2017 20:03

Смотрите сегодня в программе: впервые с момента возникновения в Волгоградской области проблемы недостроенных домов, в областной думе в рамках парламентского часа в широком формате прошла встреча инициативных групп обманутых дольщиков с руководством региона. Безопасность: варианты реагирования на агрессивное поведение футбольных фанатов на учениях отработали сотрудники волгоградских спецслужб. Мимо полигонов: строительный мусор с площадки демонтажа дома на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда вывозят подозрительными маршрутами. На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон: для создания травяного поля израсходовано 750 кг семян. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
Прочитана: 17326 раз
Расследования 14.09.2017 19:44

Подозреваемого в обмане дольщиков «Доминанта» оставили в СИЗО Волгограда до конца осени Сегодня Центральный районный суд Волгограда на 2 месяца продлил срок содержания под стражей Федору Кифишину — сотруднику головного офиса компании «Квартстрой Премьер» в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, Кифишин является одним из трех подозреваемых в уголовном деле об исчезновении денег дольщиков двух жилых комплексов - «Парк Европейский» в Кировском районе и «Доминант» в Советском.  Напомним, Кифишин был доставлен полицейскими из столицы в Волгоград 19 июля и помещен Центральным районным судом под стражу. Следователи настаивали на его аресте по причине того, что ранее он пытался скрыться. По окончании установленного судом срока следствие...
Прочитана: 1811 раз
Борьба с коррупцией 14.09.2017 18:54

Экс-главу Городищенского района Волгоградской области приговорили за коррупцию К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей приговорен бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда. Также экс-чиновнику и бывшему депутату в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти. Напомним, гособвинение просило назначить Мамонтову 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 15 млн рублей штрафа за 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничество. Бывший чиновник в свою очередь просил проявить к нему снисхождение, учитывая...
Прочитана: 9547 раз
Происшествия 14.09.2017 18:16

ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда на строительной площадке торгового центра "Волгопрофсервис". Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, произошло падение плиты перекрытия с находившимися на ней строителями. Пострадало 3 человека - мужчины 25,36 и 64 лет. Они госпитализированы в больницу с различными травмами. Известно, что у 36-летнего рабочего поврежден позвоночник. Подробности уточняются.
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