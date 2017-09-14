В Волгограде водитель BMW признался полиции, что катался по городу за рулем с 2-летним ребенком









Возбуждено административное производство в отношении 22-летнего водителя, который перевозил своего 2-летнего племянника за рулем иномарки, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. Накануне в Интернете был размещено видео, где запечатлено, что водитель черного BMW грубо нарушает ряд правил дорожного движения. Полицейские провели проверку, в ходе которой установили и опросили водителя. Факт проезда на запрещающий сигнал светофора он также не отрицает. Свои действия он пояснил тем, что ребенок во время движения хандрил и он его решил посадить себе на колени во время движения по дороге. Административное производство возбуждено по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения", предусматривающей штраф в размере 3 тысяч рублей и по ст. 12.12. КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика", предусматривающей наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.



