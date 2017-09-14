В Волгограде управляющую компанию уличили в завышении платы за содержание и ремонт общего имущества

После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе начали делать перерасчет суммы излишне начисленного размера платы за содержание и ремонт общего имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с жалобами на действия управляющей компании обратилась одна из жительниц многоэтажного дома. Установлено, что согласно договору управления данным многоквартирным домом, заключенному в 2015 году и действующему в течение 5 лет, размер платы за содержание и ремонт общего имущества составляет порядка 19 рублей в месяц за квадратный метр общей площади помещения. Вместе с тем, управляющей организацией в одностороннем порядке с августа 2016 года размер данной платы был увеличен до 24 рублей в месяц. В этой связи прокуратурой района в адрес директора организации внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В текущем месяце управляющая компания уже начала делать перерасчет по указанному коммунальному платежу. Общая сумма перерасчета составит более 400 тысяч рублей.



