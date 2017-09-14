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Общество
 14.09.2017 12:51

В Волгограде управляющую компанию уличили в завышении платы за содержание и ремонт общего имущества

После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе начали делать перерасчет суммы излишне начисленного размера платы за содержание и ремонт общего имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с жалобами на действия управляющей компании обратилась одна из жительниц многоэтажного дома. Установлено, что согласно договору управления данным многоквартирным домом, заключенному в 2015 году и действующему в течение 5 лет, размер платы за содержание и ремонт общего имущества составляет порядка 19 рублей в месяц за квадратный метр общей площади помещения. Вместе с тем, управляющей организацией в одностороннем порядке с августа 2016 года размер данной платы был увеличен до 24 рублей в месяц. В этой связи прокуратурой района в адрес директора организации внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В текущем месяце управляющая компания уже начала делать перерасчет по указанному коммунальному платежу. Общая сумма перерасчета составит более 400 тысяч рублей.

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Формальным действом назвала сегодняшний митинг, анонсированный как «память воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием Александра Родимцева, погибших в Сталинградской битве», секретарь совета ветеранов дивизии Татьяна Кривенко. Как сообщила Татьяна Кривенко ИА «Высота 102», инициаторами его проведения стало правление регионального отделения движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» в Волгограде с участием местных коммунистов.  «День 14 сентября 1942 года вошел в историческую эпопею  Сталинградской битвы навечно. Когда Паулюс уже докладывал фюреру о предстоящем захвате города, - а до Волги оставалось 200-300 метров, - на левый берег высадился бывший третий воздушно-десантный корпус, элитные войска Красной...
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Общество 14.09.2017 14:56 (Обновлено: 14.09.2017 15:00)

В Волгограде отрепетировали «усмирение» буйных фанатов ЧМ-2018 Тактико-специальные учения по отработке действий правоохранителей в период проведения крупных спортивных мероприятий отработали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, объектом отработки действий силовиков –  МВД, нацгвардии, МЧС и ФСБ - стал один из отелей в Ворошиловском районе, где могут проживать  команды  предстоящего ЧМ-2018. По замыслу учений,  во время прибытия в отель футбольной сборной  фанаты спровоцировали беспорядки, заблокировали автобус с игроками. Информация поступила в отдел полиции и на место направлены наряды, которые блокировали толпу, вытеснили активных фанатов, после чего задержали их. Задержанных доставили в отдел полиции, к которому впоследствии прибыли недовольные действиями силовиков фанаты...
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Общество 14.09.2017 14:52

Не зарабатывать политические очки и не спекулировать на несчастьях людей, оказавшихся в положении обманутых дольщиков, призвал сегодня губернатор Волгоградской области, выступив на парламентском часе в облдуме, посвященном этой проблеме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обратился к присутствующим с вопросом: кто, кроме партии «Единая Россия», сделал что-то конкретное в решении проблем дольщиков? При этом он напомнил, что с 2014 года в регионе удалось решить квартирный вопрос для трех тысяч человек, которым долгие годы не удавалось вселиться в проблемные дома. Также Андрей Бочаров предложил поделиться идеями, с каких статей бюджета можно безболезненно снять 6-8 миллиардов рублей, которые сегодня необходимы...
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Спорт 14.09.2017 14:34

На стадионе "Волгоград Арена" засеяли газон На футбольном поле стадиона "Волгоград Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, посеяли газон. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика строительства - АО "Стройтрансгаз", на это ушло 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс, которая взойдет через 1-2 недели в зависимости от погодных условий.  Посевной предшествовала кропотливая работа по подготовке сложной конструкции так называемого "пирога" футбольного поля, состоящей из системы дренажа, обогрева и полива. При помощи системы подогрева, включающей в себя трубопроводы общей протяженностью 36 км, будет поддерживаться положительная температура в корневой зоне. Это позволит проводить матчи и при низких температурах...
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Происшествия 14.09.2017 14:17

Полицейские задержали в Среднеахтубинском районе гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина привлек для проведения работ двух своих соотечественников, которые не имели патентов на осуществление трудовой деятельности. Для составления протоколов работодатель и оба рабочих были доставлены в отдел полиции. Там один из нарушителей попытался подкупить полицейского, предложив 20 тысяч рублей начальнику отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном. СУ...
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Экология 14.09.2017 13:47

Нефтяная пленка, длиной около 2 км и  шириной примерно 50 см, раскинулась вдоль береговой линии острова Сарпинский, об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Как удалось выяснить информагентству, серьезной угрозы нефтяное пятно не представляет. На месте уже побывали сотрудники Росприроднадзора и взяли пробы для лабораторных исследований. Завтра начнется ликвидация нефтяной пленки. Возможно, то, что шлейф из нефтепродуктов прибило к берегу в районе Сарпинского, связано с понижением уровня воды в Волге.
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Происшествия 14.09.2017 13:09

В Волгограде водитель BMW признался полиции, что катался по городу за рулем с 2-летним ребенком Возбуждено административное производство в отношении 22-летнего водителя, который перевозил своего 2-летнего племянника за рулем иномарки, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. Накануне в Интернете был размещено видео, где запечатлено, что водитель черного BMW грубо нарушает ряд правил дорожного движения. Полицейские провели проверку, в ходе которой установили и опросили водителя. Факт проезда на запрещающий сигнал светофора он также не отрицает. Свои действия он пояснил тем, что ребенок во время движения хандрил и он его решил посадить себе на колени во время движения по дороге. Административное производство возбуждено по ч. 3 ст. 12.23 КоАП...
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Газетный киоск 14.09.2017 13:03

ТАСС, 14 сентября. Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартовала в четверг в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28...
Прочитана: 1218 раз
Общество 14.09.2017 12:37

Вопрос о ремонте зала Волгоградской областной думы сегодня на первом после летних каникул заседании хотел обсудить член фракции КПРФ в облдуме Михаил Таранцов. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", при обсуждении повестки он попросил внести этот вопрос, пояснив, что он заслуживает внимания, так как о ремонте зала заседаний облдумы "возмущенно пишут СМИ". Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов в ответ посоветовал коллеге-депутату "не читать на ночь плохих газет". Вопрос не был включен в повестку дня на основании того, что предварительно не был рассмотрен в комитетах. По этой же причине не вошел в сегодняшнюю повестку дня и вопрос о переводе стрелок...
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Борьба с коррупцией 14.09.2017 12:22

Приговор по делу о земельной коррупции бывшего главы Городищенского района конкурирует с томом «Войны и мира» Уже более пяти часов продолжается процесс оглашения в суде приговора в отношении бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает ИА «Высота 102». Судья начал зачитывать текст объемом в 300 страниц сегодня в 9 утра. На то, чтобы прочитать вслух одну страницу уходит от 2-х до 2,5 минут. Поэтому, какое наказание в итоге назначат Сергею Мамонтову, может стать известно не ранее, чем 4-5 часов. То, что том с текстом приговора получился таким увесистым – вполне логично. Мамонтов обвиняется в 4-х  эпизодах получения взятки, 6 –ти эпизодах превышения должностных полномочий, еще в 6-ти  —...
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Общество 14.09.2017 11:54

Эдита Новикова: Мы безгранично ценим наше сотрудничество с компанией "РИТЭК"Потрясающее выступление ансамбля имени А. В. Александрова в Волгограде на минувшей неделе осчастливило сотни его поклонников. Весь репертуар встречали на «ура», а знаменитую «Калинку» хор коллектива уже допевал вместе с залом. Как стал возможным приезд именитого коллектива в Волгоград, ИА «Высота 102» рассказала руководитель волгоградского «Агентства больших возможностей» Эдита Новикова. - Ансамбль был приглашен в Волгоград дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ» - компанией "РИТЭК", которая ведет свою деятельность на территории Волгоградской области.  Приезд этого...
Прочитана: 639 раз
Общество 14.09.2017 11:05

Инспекторы Россельхознадзора выявили в Волгограде подозрительную свиноводческую продукцию, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, осмотр мест хранения ООО "Координат-С", которое осуществляет свою деятельность в Волгограде, показал, что у владельца отсутствуют документы на охлажденную обрезь свиную общим весом 50 кг и замороженный свиной жир в количестве 150 кг. Согласно закону "О ветеринарии", наличие таких документов необходимо в целях определения пригодности продукции к использованию для пищевых целей. Владелец самостоятельно уничтожил подозрительную продукцию. Также организации предстоит выплатить штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил правил переработки, хранения или...
Прочитана: 1345 раз
Телеком 14.09.2017 10:47

«МегаФон» приглашает волгоградцев на арт-фестиваль «МегаФон» откроет для гостей самого большого фестиваля искусства и творчества в Волгограде PIPL FEST площадку высокотехнологичных развлечений. В игровых зонах, получивших названия по тарифам новой линейки «Включайся!», любой гость найдет занятие по интересам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Место и время встречи - Международный аэропорт, 16 сентября в 17.00. Тарифы «Включайся!» за короткое время завоевали популярность у абонентов оператора, и это не случайно – пакеты линейки соответствуют интересам современных цифровых абонентов и носят названия, максимально облегчающие выбор нужного варианта: «Пиши», «Говори», «Слушай», «Смотри», «Общайся». Также называются тематические зоны, подготовленные оператором специально к фестивалю. В зонах «Общайся» и...
Прочитана: 902 раз
Экономика 14.09.2017 10:22

Гремячинский ГОК посетила делегация китайских бизнесменов Представители китайского аграрного бизнеса посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который строит компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, гости осмотрели важные производственные объекты поверхностного комплекса ГОКа.  Особое внимание делегация обратила на высокий уровень экологической безопасности будущего производства. В заботе об охране окружающей среды и ресурсосбережении на предприятии реализуется ряд важных технологий. Это применение бессточной системы водопользования, которая исключает сброс сточных вод в водные объекты, закладка отходов обогащения калийных солей в выработанное пространство рудника, позволяющая значительно сократить объемы складирования отходов на земной поверхности, минимизация рисков загрязнения окружающей среды от размещения крупнотоннажных отходов. ...
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