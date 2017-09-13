В Волгограде вынесли приговор "черным риэлторам"

Волгоградский областной суд приговорил к длительным срокам троих местных жителей, которые путем насилия решили завладеть квартирой одинокой пожилой жительницы Красноармейского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 29-летний Юрий Шиянов признан виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление, вымогательстве в крупном размере, 29-летний Виктор Шишлянников и 27-летний Вячеслав Агишев – в пособничестве в вымогательстве в крупном размере.

Судом установлено, что в мае 2010 года Шиянов и Шишлянников решили завладеть квартирой одинокой пенсионерки. Для этого они обманным путем проникли в ее жилище и, применяя насилие, стали принуждать ее составить договор дарения. В ответ на отказ выполнить их требования, Шиянов и Шишлянников стали самостоятельно искать правоустанавливающие документы на квартиру. При этом Шиянов позвонил своему знакомому Агишеву, который согласился помочь отыскать документы. Когда нападавшие, не найдя документы, решили покинуть квартиру, потерпевшая узнала в Шиянове своего соседа, заявив, что сообщит о нем в полицию. Опасаясь разоблачения, Шиянов задушил пенсионерку подушкой, после чего они вывезли ее труп на пустырь и закопали. В судебном заседании подсудимые признали свою вину. Шиянова приговорили к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, Шишлянникова – к 4 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, Агишева – к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.