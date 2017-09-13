|Спорт
|13.09.2017 18:24
В преддверии ЧМ-2018 волонтеры Волгоградской области вышли на «тренировку»
300 волонтеров регионального волонтерского центра принимают участие в организации и проведении матчей команды «Ротор-Волгоград» в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Таким образом, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, кандидаты в городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ получат возможность усовершенствовать свои навыки и компетенции на домашних матчах. Они помогут в проведении семи матчей по четырем основным функциям: навигация и управление зрительскими потоками, регулирование очередей, помощь в рассадке болельщиков, создание позитивного настроения спортивного праздника.
Во время мероприятий ЧМ-2018 в Волгоградской области 1500 человек будут задействованы в таких сферах, как информационно-туристическая служба, транспорт и логистика, медицина, навигация и управление потоками, работа с посетителями фестиваля болельщиков и другие. В настоящее время прием заявок от кандидатов в команду городских волонтеров ЧМ-2018 завершен, в ноябре начнется обучение тех, кто успешно пройдет все отборочные этапы.
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Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Аналитика
|13.09.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: сертификаты на новое жилье начали получать погорельцы из пострадавших от пожаров сел и хуторов Волгоградской области. Осторожно, мошенники: губернатор Волгоградской области призвал подчиненных и погорельцев проявить бдительность при реализации жилищных сертификатов. «Жилье для российской семьи» не обошлось без жулья ? : план по вводу в Волгоградской области домов по федеральной программе провалили пять из восьми строительных компаний. Губят на глазах: проявить расторопность и спасти от уничтожения пруд Соленый в Кировском районе чиновников попросили местные жители. Есипов – в деле: слухи об отставке главного тренера ФК «Ротор – Волгоград» оказались слухами. Задачи по плечу: ватерполистам...
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|Общество
|13.09.2017 17:14
Генпрокуратура РФ порекомендовала комитету жилстроительства Волгоградской области работать в правовом поле
Волгоградская область оказалась в пятерке регионов, где выявлено наибольшее количество вступивших в противоречие с федеральным законодательством нормативных правовых актов в сфере жилищного строительства. Согласно данным, опубликованным на сайте Генпрокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102», только в 2017 году надзорные органы Волгоградской области зафиксировали 205 нарушений. В списке «лидеров» также - республики Чувашия и Башкортостан, Курская, Тамбовская области и Красноярский край. Всего с начала текущего года прокурорами в регионах опротестовано около 4 тыс. незаконных нормативных правовых актов, в связи с ненадлежащим исполнением...
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|Расследования
|13.09.2017 16:12
Прокуратура добилась реального срока для 37-летнего Анатолия Сердюкова, который трижды был судим за управление автомобилем в пьяном виде, но каждый раз наказание было условным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, надзорное ведомство не согласилось с приговором мирового судьи, который был вынесен в мае 2016 года, и обжаловала его в апелляционном порядке. Тогда суд назначил Сердюкову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и лишил его права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. До этого водитель уже был трижды судим в 2016 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии...
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|Общество
|13.09.2017 15:59
Девять пострадавших от пожаров проходят реабилитацию в медицинских и социальных учреждениях волгоградского региона. Шесть из них обследуются и поправляют здоровье в гериатрическом отделении областного госпиталя ветеранов войн, двое восстанавливаются в социально-оздоровительном центре «Ергенинский» и один в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, каждый пострадавший сам выбирал место реабилитации. 92 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека: по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям региона, за полностью утраченное по 100 тысяч на человека получили 48...
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|Общество
|13.09.2017 15:17
Сегодня в администрации Волгоградской области первым 7 семьям из 26, лишившихся единственного жилья в результате ландшафтных пожаров, вручены жилищные сертификаты. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», накануне все 26 сертификатов были доставлены в регион государственной фельдъегерской службой Российской Федерации. Минимальная стоимость сертификата – 590 тыс. рублей, максимальная – около 2 миллионов рублей, расчет велся от количества проживавших и исходя из 31100 рублей за квадратный метр, но не более площади сгоревшего жилья. Губернатор Волгоградской области Андрей...
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|Общество
|13.09.2017 15:15
Как сделать малые города комфортными и привлекательными для жизни, чтобы из них не уезжала молодежь и чтобы они стали интересны для туристов и инвесторов? Об этом шла речь на «круглом столе» в районном центре Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, депутат Госдумы Татьяна Цыбизова сразу поставила вопрос ребром. «Котельниково более 120 лет. По преданию, город назван в честь своего основателя казака Котельникова. Но почему, когда едешь по трассе, на повороте только обычный указатель с названием города?, – обратилась она к представителям администрации. - Сегодня в городе нет особых исторических...
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|Общество
|13.09.2017 15:05
В институте архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета продолжается прием абитуриентов на заочную форму обучения по наиболее востребованным направлениям подготовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии ИАиС ВолгГТУ, по предварительным итогам приемной кампании 2017 года среди желающих получить высшее образование наблюдается повышенный интерес к строительным и техническим специальностям и направлениям подготовки. Так, по сравнению с предыдущими годами набора отмечается значительное увеличение абитуриентов таких направлений, как «Строительство», «Технологические машины и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Пожарная безопасность». В приемной комиссии института отмечают, что особенным спросом в этом году пользуется заочная форма обучения. Это связывают с высокой...
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|Телеком
|13.09.2017 14:36
«МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «В мае этого года «МегаФон» представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии – «Подключаем Возможности». Наша цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!, созданная с...
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|Происшествия
|13.09.2017 14:23
Три гектара сухой растительности горит в Красноармейском районе вблизи улицы Лазоревая. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил около 13 часов. Прибывшие на место в кратчайшие сроки расчеты 6-ой пожарной части ликвидируют отдельные очаги огня. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет. Сотрудники МЧС напоминают, что, несмотря на наступившую осень, в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Действует особый противопожарный режим, введенный губернатором Волгоградской области 3 июля.
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|Экономика
|13.09.2017 14:20
Из восьми компаний, которые стали участниками программы «Жилье для российской семьи», пять не справились со своими обязательствами. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгоградской области, где проверили эффективность использования бюджетных средств для реализации этой программы. Включенные еще в 2014 году в федеральную программу застройщики должны были до 1 июля 2017 года ввести в эксплуатацию 325 тысяч квадратных метров жилья экономкласса. Однако фактически жилье возвели лишь три застройщика – ЗАО «Флагман», ООО «Родниковая долина» и ООО «Среда». По 3 проектам строительство не осуществлялось, из них 2 договора по освоению 3 земельных участков в целях строительства...
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|Спорт
|13.09.2017 13:14
Информацию об отставке главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Валерия Есипова, растиражированную рядом СМИ, опроверг сегодня председатель областного спорткомитета Александр Глинянов. На вопрос корр. ИА «Высота 102» о слухах, касающихся смены главного тренера волгоградского клуба, чиновник ответил: «Разговоров об отставке Валерия Вячеславовича не велось. Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Сейчас идет подготовка к матчу с Курском и Валерий Вячеславович проводит тренировки в плановом режиме». Что касается сегодняшних результатов «Ротора –Волгоград», то Александр Глинянов подчеркнул, что они никого не удовлетворяют, и выразил надежду, что команда сделает шаг вперед . «Валерий Вячеславович был и остается легендой волгоградского футбола, как...
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|Общество
|13.09.2017 13:01
Все больше структур привлекается к участию в судебных разбирательствах по делу владельцев участков и домов, построенных в поселке Колхозная Ахтуба, которые, как выяснилось спустя годы, были возведены на особо охраняемых территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» владельцы земельных участков, уже состоялось несколько заседаний Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области по искам облкомимущества к 15 владельцам земельных участков с требованием изъятия земли из «незаконного владения». Напомним, заседания были отложены до 10 октября. Суд решил привлечь к участию в процессах не только представителей комитета облкомприроды Волгоградской области и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», о чем...
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|Спорт
|13.09.2017 12:51
Ориентировочно на конец осени отложено рассмотрение в спортивном арбитражном суде Лозанны объединенного иска легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко, обвиненных в применении анаболического стероида - туринабола, сообщает ИА «Высота 102». Изначально планировалось, что CAS рассмотрит апелляции трех российских спортсменок 6 сентября. Как рассказала сегодня в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, атлетам и их помощникам МОК представил новые документы об апробации методик обнаружения туринабола, которые разработал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. «Нам предстоит изучить материалы до 26...
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|Общество
|13.09.2017 11:30
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» до конца года освоит 23 миллиона рублей на освещение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия начала разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в открытом конкурсе, проводимом комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, победителем признана ВГТРК – телекомпания оказалась единственным участником закупки. Но без других СМИ телекомпании для отработки миллионов не обойтись, так как услуги предусматривают охват не только телеаудитории, но и радиоаудитории, а также читателей газет и пользователей интернета. Так, за 23 миллиона рублей на одном региональном канале должно быть...
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|Расследования
|13.09.2017 11:29
Следственные органы завершили расследование уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры "Родина мать - зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102 сегодня в СУ СКР России по региону. Напомним, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", было возбуждено по следам нашумевшей истории о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии скульптуры на Мамаевом кургане с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями....
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13 сентября 20:02
13 сентября 18:24
В преддверии ЧМ-2018 волонтеры Волгоградской области вышли на «тренировку» 3
13 сентября 17:14
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