В преддверии ЧМ-2018 волонтеры Волгоградской области вышли на «тренировку»

300 волонтеров регионального волонтерского центра принимают участие в организации и проведении матчей команды «Ротор-Волгоград» в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Таким образом, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, кандидаты в городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ получат возможность усовершенствовать свои навыки и компетенции на домашних матчах. Они помогут в проведении семи матчей по четырем основным функциям: навигация и управление зрительскими потоками, регулирование очередей, помощь в рассадке болельщиков, создание позитивного настроения спортивного праздника.

Во время мероприятий ЧМ-2018 в Волгоградской области 1500 человек будут задействованы в таких сферах, как информационно-туристическая служба, транспорт и логистика, медицина, навигация и управление потоками, работа с посетителями фестиваля болельщиков и другие. В настоящее время прием заявок от кандидатов в команду городских волонтеров ЧМ-2018 завершен, в ноябре начнется обучение тех, кто успешно пройдет все отборочные этапы.



