В Красноармейском районе Волгограда пожарные тушат возгорание травы и камыша

Три гектара сухой растительности горит в Красноармейском районе вблизи улицы Лазоревая. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил около 13 часов. Прибывшие на место в кратчайшие сроки расчеты 6-ой пожарной части ликвидируют отдельные очаги огня.

Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет.

Сотрудники МЧС напоминают, что, несмотря на наступившую осень, в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Действует особый противопожарный режим, введенный губернатором Волгоградской области 3 июля.



