Следственные органы завершили расследование уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры "Родина мать - зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102 сегодня в СУ СКР России по региону. Напомним, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", было возбуждено по следам нашумевшей истории о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии скульптуры на Мамаевом кургане с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями. В июле обвинение в реабилитации нацизма было предъявлено Алексею Волкову, который является руководителем волгоградского штаба Навального. Было установлено, что отредактированное "зеленкой" фото "Родины-матери" было размещено в интернете с устройств, принадлежащих Волкову.

В СУ СКР по региону сообщили, что адвокаты Волкова завершили знакомство с уголовным делом и оно передано в прокуратуру для подписания обвинительного заключения.

Напомним, что за содеянное Алексею Волкову грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. По решению суда Волкову мера пресечения изменена с подписки о невыезде на домашний арест по месту регистрации - в Санкт-Петербурге. Адвокаты не стали обжаловать это решение и оно вступило в силу с 12 сентября.



