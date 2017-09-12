В Центральном районе Волгограда фонтанирующая вода заливает улицы и тротуары





Четвертую неделю, днем и ночью, в Центральном районе Волгограда по улицам идет непрерывный поток воды. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», она хлещет из колодца, который находится у дома №38 по улице Рокоссовского, а людям – не пройти и не проехать. Приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы не промочить ноги. А лучше всего, говорят они, надевать резиновые сапоги.





Поток распространяется по нескольким кварталам: улицам Рокоссовского, Невская, Новороссийская. По словам жителей, хозяина этого «фонтана» они найти не могут. В управляющей компании ООО «Жилкомсервис» им ответили, что линия, где находится источник течи, им не принадлежит, УК ее не обслуживает. В ООО «Концессии водоснабжения» заявили, - рассказывают волгоградцы, - что их бригада выезжала на данную заявку устранить течь, но ремонт невозможен, так как это ведомственная линия.





«Так кто же в конечном итоге положит конец подобной бесхозяйственности», - задаются вопросом граждане.