|Политика
|12.09.2017 12:17(Обновлено: 12.09.2017 12:27)
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдуме
Заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы написал сегодня Владимир Струк, сообщает ИА «Высота 102». Не далее как вчера один из сыновей Владимира Струка – Михаил , победивший на воскресных выборах в областную думу, говорил на пресс-конференции о плюсах работы на благо избирателей в составе семейной династии. Но, Струк – старший решил иначе и покидает областную думу . Владимир Струк, как и сын – директор ЗАО «Птицефабрика Волжская», является специалистом по птицефабрикам. В 70-80-е годы он работал на на птицефабрике «Карповская» Городищенского района, затем директором птицефабрики «Восток» города Николаевска, является председателем правления некоммерческого партнерства «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области». В областную думу был выдвинут по партийным спискам реготделением «Единой России» в составе Палласовской региональной группы № 8. В парламенте Владимир Струк возглавляет комитет по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию,входит в состав комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а также в состав комиссии по противодействию коррупции. После того, как отставка Владимира Струка будет принята, его место займет следующий по списку единоросс.
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Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Расследования
|12.09.2017 13:54
К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена бывший директор МОУ "Средняя школа №15 Советского района г.Волгограда" Светлана Геловцева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Советский районный суд признал Геловцеву виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-директора школы взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по ноябрь 2016 гг., используя свое служебное положение, она сообщала подчиненным сотрудникам, что им будут начисляться дополнительные денежные средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые после получения необходимо передать ей для дальнейшего использования...
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|Политика
|12.09.2017 13:20
Негласная подготовка к формированию регионального списка доверенных лиц одного их потенциальных кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года началась в кабинетах администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Задача, скорее всего, легла на плечи заместителя губернатора Александра Блошкина, курирующего вопросы внутренней политики. По информации источника в аппарате региональной администрации, в список могут попасть «свежие» фамилии людей, которые не участвовали в прошлой президентской кампании. В 2012 году от региона в качестве доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина ЦИК были зарегистрированы Виктор Авдиенко - в то время руководитель «Центра спортивной подготовки по плаванию», двукратная олимпийская чемпионка по легкой...
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|Аналитика
|12.09.2017 13:15
Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – июле 2017 г., составили 352,5 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 3,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, также на 6,9% уменьшились и реальные денежные доходы населения области за этот период. Что касается основных показателей финансового состояния организаций Волгоградской области, то в январе-июле 2017 г. они составили 27582,4 млн рублей, или 88,2% по отношению к январю прошлого года.
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|Общество
|12.09.2017 13:12
Комитет информационных технологий Волгоградской области и управление Роскомнадзора проверит объекты, расположенные в непосредственной близости к маршрутам клиентских групп ФИФА, на предмет наличия незаконно действующих радиоэлектронных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет. Между тем, подобные рейды уже проводятся. В частности, пять похожих устройств были демонтированы на многоквартирных домах в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул.Металлургов, д.76, д.78, ул.Штеменко, д.64. Владельцы этой техники так и не объявились, вероятно, по причине того, что в большинстве случаев незаконно действующие РЭС являются устройствами, обеспечивающими несанкционированный (анонимный) доступ в сеть Интернет по радиоканалу. Это несет угрозу информационной безопасности и может способствовать осуществлению...
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|Общество
|12.09.2017 12:08
Вокальные данные победителей проекта Первого телеканала «Голос. Дети» оценили 80 детей из Волжского православного приюта «Дом милосердия» и Красноармейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вместе с волгоградскими химиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», музыкальная программа «Недетский голос» социального проекта одного из столичных продюсерских центров собрала в волгоградском Дворце спорта несколько тысяч юных волгоградцев со всех уголков региона. АО «КАУСТИК» помогло воспитанникам православного приюта из Волжского и социально-реабилитационного центра Красноармейского района Волгограда самим увидеть уникальное концертное шоу, в котором на сцене выступили их сверстники – победители телевизионного проекта «Голос. Дети», а также других отечественных и международных конкурсов. Проект...
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|Культура
|12.09.2017 12:08
В эту субботу с 15.00 до 19.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится третий горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта - горчичная столица». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, главная тема ежегодного фестиваля - «горчичная свадьба». Все гости праздника станут участниками свадьбы, поучаствуют в играх, конкурсах с призами, забавах, мастер-классах и интерактивных программах. Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля. Каждый час во время фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчичное королевство», «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «В гости в каменный век», «Свадебное горчичное застолье», квест-рум. Помимо программ будет работать...
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|Общество
|12.09.2017 11:52
Пострадавшим от пожаров в Волгоградской области на сегодняшний день перечислили 1 миллион 300 тысяч рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении детского фонда – региональном операторе по сбору средств. В отделении Детского фонда уточнили, что пополняется счет в основном за счет граждан и организаций. «Хотелось бы обратиться к представителям бизнеса, чтобы и они поучаствовали в сборе помощи погорельцам», - уточнили в фонде. Напомним, счет для сбора средств пострадавшим от пожаров в Волгоградской области был открыт 28 августа. Погорельцы уже получили положенные выплаты из бюджета, однако острым остается вопрос с восстановлением потерянного жилья, хозпостроек, приобретением домашней утвари и...
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|Происшествия
|12.09.2017 11:37
Мужчина, ограбивший отдел игрушек в одном из магазинов в Дубовке, пытался скрыться с места преступления на такси. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о преступлении в полицию сообщила сотрудница магазина. По ее словам, неизвестный мужчина цыганской национальности похитил из кассы 5000 рублей, затем выбежал на улицу и сел в ожидавшее его такси - черный "Daewoo Nexia". Машина направилась в сторону Волгограда. Но вскоре, благодаря составленной ориентировке, автомобиль был остановлен на трассе патрулем ДПС. Грабителем оказался 44-летний безработный гражданин Украины, проживающий у родственников в Ростове-на-Дону. Похищенные деньги изъяты.
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|Общество
|12.09.2017 10:50
ООО «ЖЭК» назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушения условий договоров управления с 11 многоквартирными домами в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инспекции Госжилнадзора, компания наказана за скопление бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов №18, 18 А по улице Сулеймана Стальского, №4, 6 по улице Геленджикской в Волгограде. Более того, управляющая организация не обеспечила размещение контейнерных площадок для сбора мусора. Аналогичные нарушения выявились еще в трех многоквартирных домах №59, 61, 63 по улице Ангарской, хотя, по мнению специалистов, эти виды работ не требуют значительных временных и финансовых затрат. Кроме этого у управляющей организации...
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|Общество
|12.09.2017 10:47
Обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по поводу необходимости изменения критериев пригородного железнодорожного сообщения подготовлено в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте регпарламента, внесение таких изменений необходимо для организации пригородных поездов, которые связали бы Волгоград с отдаленными территориями региона. Напомним, согласно приказа Минтранса РФ от 2007 года, в настоящий момент определен предел расстояния следования пригородных поездов – это 200 километров. Однако, учитывая площадь нашего региона, за скобками этого критерия остается немало населенных пунктов, до которых можно было добраться по железной дороге – это тот же Урюпинск, Петров Вал, Эльтон и...
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|Экономика
|12.09.2017 10:47
Волгоградские энергетики стали победителями Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций
Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» стала победителем открытых Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, состязания энергетиков проходили по поручению Министерства энергетики РФ на базе Корпоративного энергетического университета с 4 по 8 сентября 2017 года. В соревнованиях приняли участие десять команд. За победу боролись представители ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Татэнерго», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других энергетических компаний. ПАО «ЛУКОЙЛ» представляли две команды – энергетики из Астрахани и Волгограда. Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» заняла первое место среди команд ТЭС с поперечными связями. В общем...
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|Общество
|12.09.2017 10:07
К административной ответственности привлечено ФГУП "Волгоградское" и его руководитель за использование находящихся в федеральной собственности объектов нежилого фонда без надлежаще оформленных документов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были установлены в результате проверки соблюдения требований законодательства при владении и распоряжении объектами недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности. Установлено, что данному предприятию на праве хозяйственного ведения предоставлено более 15 объектов недвижимого имущества. Вместе с тем, на данные объекты, переданные распоряжением регионального комитета по управлению государственным имуществом и используемые предприятием, государственная регистрация права хозяйственного ведения отсутствует. Согласно открытым сведениям, ФГУП "Волгоградское" занимается декоративным садоводством и производством...
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|Происшествия
|12.09.2017 09:55
Почти 250 тысяч рублей выманили мошенницы у 83-летней жительницы Волгограда в ходе ритуала "снятия порчи", сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне вечером пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Она пояснила, что на рынке "Союз-ЛТД" две женщины, якобы под предлогом снятия порчи, забрали у нее 244 000 рублей, а взамен отдали "куклу" - пакет с нарезанной газетой. Приметы подозреваемых: 1. цыганской внешности, на вид 50-52 года, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные. Одета: синее платье с коротким рукавом, с рисунком в виде бело-красных цветов. 2. цыганской внешности, на вид 30-35...
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|Общество
|12.09.2017 09:53 (Обновлено: 12.09.2017 09:53)
Совет Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса при губернаторе региона направил обращения к сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской области с просьбой об оказании помощи жителям, пострадавшим в результате ландшафтных пожаров по восстановлению поголовья животных и птицы, обеспечению кормами поголовья, а также по восстановлению хозяйственных построек. В настоящее время, как сообщили ИА «Высота 102» в совете, присутствующие направили обращения главам сельских поселений муниципальных районов, в которых отметили необходимость проведения плановых мероприятий, направленных на предотвращение подобных ЧП, о необходимости страхования в агропромышленном комплексе, страхования жилых домов, о строгом учете сельскохозяйственных животных и птицы в похозяйственной книге в каждом...
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|Происшествия
|12.09.2017 09:09
В Волгоградской области из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов
ТАСС, 12 сентября.Ремонтные бригады полностью восстановили подачу газа в Старополтавском районе Волгоградской области, где в понедельник из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ. "Аварийно-восстановительные работы завершены, пуск газа был начат потребителям в понедельник в 17:05 (мск). На данный момент газоснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Повреждение полиэтиленового газопровода высокого давления в селе Черебаево Старополтавского района области произошло в понедельник в 11:50 (мск) из-за проведения несогласованных земляных работ организацией "Саратовнефтегаз". В результате было прекращено газоснабжение 1,028 тыс. абонентов. По данным Минэнерго...
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12 сентября 13:54
12 сентября 13:20
12 сентября 13:15
12 сентября 13:12
12 сентября 12:17
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдуме 25
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Политика
12 сентября 13:20
12 сентября 12:17
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдуме 25
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