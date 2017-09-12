Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдуме









Заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы написал сегодня Владимир Струк, сообщает ИА «Высота 102». Не далее как вчера один из сыновей Владимира Струка – Михаил , победивший на воскресных выборах в областную думу, говорил на пресс-конференции о плюсах работы на благо избирателей в составе семейной династии. Но, Струк – старший решил иначе и покидает областную думу . Владимир Струк, как и сын – директор ЗАО «Птицефабрика Волжская», является специалистом по птицефабрикам. В 70-80-е годы он работал на на птицефабрике «Карповская» Городищенского района, затем директором птицефабрики «Восток» города Николаевска, является председателем правления некоммерческого партнерства «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области». В областную думу был выдвинут по партийным спискам реготделением «Единой России» в составе Палласовской региональной группы № 8. В парламенте Владимир Струк возглавляет комитет по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию,входит в состав комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а также в состав комиссии по противодействию коррупции. После того, как отставка Владимира Струка будет принята, его место займет следующий по списку единоросс.