Почти 250 тысяч рублей выманили мошенницы у 83-летней жительницы Волгограда в ходе ритуала "снятия порчи", сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне вечером пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Она пояснила, что на рынке "Союз-ЛТД" две женщины, якобы под предлогом снятия порчи, забрали у нее 244 000 рублей, а взамен отдали "куклу" - пакет с нарезанной газетой.

Приметы подозреваемых: 1. цыганской внешности, на вид 50-52 года, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные. Одета: синее платье с коротким рукавом, с рисунком в виде бело-красных цветов.

2. цыганской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные.

Всем, кому известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить в полицию.



