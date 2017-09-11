









Смотрите сегодня в программе: результаты единого дня голосования в Волгоградской области показали пассивность и большинства политических партий, и избирателей. Они боролись с соперниками: в реготделении «Единой России» рассказали об уверенной победе своих выдвиженцев. Ветром перемен: коллективу Волгоградского симфонического оркестра официально представили нового главного дирижера. «От улыбки хмурый день светлей...»: бывший глава Городищенского района Сергей Мамонтов не смог услышать сегодня приговор по делу о коррупции. Райдеры порадовали: в день города Волгоград «на ура» принял первый чемпионат России по мотокросс - фристайлу.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



