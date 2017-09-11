



ООО «Випойл-Гиперцентр» (организация, осуществляющая управление ТРК «Волгамолл») исполнило ранее выданное волгоградским УФАС России предупреждение о необходимости прекращения использования при ведении хозяйственной деятельности товарных знаков, принадлежащих FIFA. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольной службы, компания удалила надписи «FIFA WORLD CUP», «RUSSIA 2018» на конструкции в виде мячей в фотозоне торгового центра.

Как прокомментировал данный факт руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников, в связи с исполнением предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, лицо также не подлежит привлечению к административной ответственности. Напомним, ООО «Випойл-Гиперцентр» партнером или спонсором международной федерации футбольных ассоциаций или сублецинзиатом по производству сувенирной продукции не являлось, и тем самым нарушило закон о конкуренции.