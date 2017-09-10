



Михаил Струк, победивший на выборах в областную думу, заявил, что был уверен в таком исходе и в оказании доверия избирателями партии «Единая Россия» на прошедших в минувшее воскресенье выборах в регпарламент. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сегодняшней пресс-конференции в региональном отделении «ЕР» Михаил Струк также выразил благодарность избирателям за оказанное ему доверие и подчеркнул, что люди видят и оценивают, как работают партийные проекты и исполнительная власть, как помогают жителям области в решении проблем. На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», поможет или помешает ему в работе в облдуме принадлежность к семейной династии (Владимир Струк – отец Михаила Струка, депутат Волгоградской облдумы), он ответил, что в семейных отношениях это ему не мешает. «В политическом плане… пока не знаю, - уточнил он. – Но я думаю, так как деятельность «Единой России» направлена на то, чтобы пытаться делать нашу жизнь лучше, то это пойдет на пользу региона….». Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков также высказался и по явке избирателей. По его словам, она вполне допустима для локальных выборов и так как кампания проходила в отдельных районах и муниципалитетах, то вполне понятно, что она проигрывала, например, федеральным выборам. При этом Сергей Горняков отметил, что, например, в Михайловке избирательная кампания проходила оживленнее, чем в том же Волгограде, где участие принимали лишь избиратели Дзержинского округа №15, где победу одержал Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва».

Напомним, накануне жители Волгоградской области выбирали двух депутатов облдумы, в 46 сельских поселениях – глав, в 30 муниципальных образованиях - депутатов представительных органов местного самоуправления, а также депутатов Михайловской городской думы. Выдвиженцы от партии «Единая Россия» одержали на выборах различных уровней практически оглушительную победу. Явка избирателей по региону составила 25,7%, всего на участки ждали около 300 тысяч человек.



