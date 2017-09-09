





Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает ИА «Высота 102».Объявлению победителя предшествовало настоящее шоу с участием лучших райдеров страны. Зрителями были полностью заполнены ступени парадной лестницы и травяные склоны верхней террасы центральной набережной Волгограда. Люди не жалели эмоций – охали, когда мотоциклы взлетали в воздух, и подбадривали каждого участника чемпионата. Возгласов: «Красавчик!» и «Крутой!» после приземления удостаивался каждый спортсмен. Бесстрашные райдеры в свою очередь «зажигали» публику ревом мотоциклов. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, выбор Волгограда как места проведения чемпионата страны был сделан потому, что в городе- герое действует очень сильное мотокросс-объединение, кроме того важным фактором стала отличная погода. Прежде чем достичь того уровня мастерства, которое продемонстрировали сегодня лидеры, они тренировались около 10 лет. Причем «первопроходцы» мотокросс-фристайла в России – Михаил и Владимир Ярыгины, Николай Иванков,Алексей Колесников – единственный российский участник Red Bull X-Fighters, а теперь и чемпион России, начинали на голом энтузиазме, учились мотокроссовым трюкам по видеозаписям. Сегодня эти райдеры привели в восторг волгоградскую публику и буквально «сделали» День города, программа празднования которого изначально не предвещала ничего оригинального. Полеты мастеров мотокросс-фристайла на первом официальном чемпионате России в Волгограде – в видеоматериале ИА «Высота 102».



