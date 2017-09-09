

Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет. Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду — 428 лет.

Более чем за четыре столетия история «потрудилась» над именем города, оно менялось трижды. Первое — Царицын, дала протекающая с запада на восток речка Царица. Крепость впадение этой речки в Волгу была заложена в 1589 году по указу царя Федора Ивановича для охраны южных рубежей Московского государства от набегов кочевников. В 1925 году город был переименован в Сталинград. С этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен которого в феврале 1943 года произошел коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сегодняшнее название — Волгоград — город получил в 1961 году.

Нынешнее празднование Дня города проходит под знаком подготовки к славному юбилею — 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградском сражении, которое будет широко праздноваться 2 февраля 2018 года.

Сегодня главную площадь города-героя на Волге, носящую имя Павших борцов, украшает праздничное 40-метровое панно с подсветкой, собранное из 15 тысяч разноцветных металлических пластинок.

Более сотни мероприятий пройдут сегодня в центре Волгограда и районах города в честь 428-й годовщины. Перед волгоградцами и гостями города на Волге выступят мастера искусств, писатели , поэты, более 10 фольклорных коллективов и хореографических ансамблей. Уже с утра многолюдно в центре Волгограда, где уже через час на Центральной набережной стартует первый чемпионат России по фристалл мотокроссу. Свою программу к празднику подготовил и музей-заповедник «Сталинградская битва» - более двенадцати экскурсов в историю Царицына-Сталинграда-Волгограда.