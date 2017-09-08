В Волгограде снова горела окраина поселка





Сегодня пожарные снова боролись с огнем, который вспыхнул на окраине поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда. О локализации пожара ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Между тем, по рассказам местных жителей, пришлось в буквальном смысле слова отбивать от огня жилой дом, и самое печальное, по их словам, что такая ситуация повторяется здесь постоянно. ИА «Высота 102» также неоднократно сообщало о последствиях опасного соседства домов, расположенных на окраине «Максимки», с цыганским поселком. Обитатели поселка много раз были замечены местными жителями на обжиге металлолома на свалке, где потом возникал пожар. Сегодня, по словам местных жителей, огонь пришел из лесополосы, где прошла группа обитателей цыганского табора. Но, несмотря на неоднократные обращения в правоохранительные органы, в поселковую администрацию ни профилактических бесед с предполагаемыми виновниками нарушения противопожарного режима, ни конкретных действий так и не предпринимается. «Нам говорят, что надо сигнализировать, сообщать, кто где что поджигает, но наши заявления – устные и письменные – похоже, никого не беспокоят, - недоумевают жители. – Такое ощущение, что «перекрестятся» лишь тогда, когда «гром грянет» - не дай Бог, сгорят жилые дома». К слову, сегодня, когда пожар был потушен, местные жители пытались вызвать участкового, однако он оказался занят. Сообщение о происшествии жители передали дежурному полиции.



