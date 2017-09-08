Жители Волгограда почтили память жертв ленинградской блокады









Памятная церемония 8 сентября - в день годовщины начала блокады Ленинграда - уже много лет традиционно проходит у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Пережившие детьми блокаду Ленинграда волгоградцы возложили цветы к стеле города-героя и зажгли свечи, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день в Волгограде действует общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда», в ее составе почти 200 человек. Всего в Волгоградской области проживает около 300 блокадников.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года. Погибли около 1,5 млн человек. Большинство умерли от голода. Точное количество жертв историки не могут назвать до сих пор.